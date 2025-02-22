إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بأسوان

أصيب 5 أشخاص اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين نقل على طريق أبوسمبل السياحي جنوب أسوان.

حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل على طريق أسوان أبوسمبل أمام الكيلو 220.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين تصادم سيارتين ربع نقل ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة وتراوحت الإصابات بين كسور ونزيف وجروح وكدمات.

وتم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم والمصابين هم: محمد عباس محمد 22 سنة كدمات بالجسم، عبدالعزيز محمد، عبدالعزيز 19 سنة كدمات بالجسم، خالد عيد فراج 19سنة كدمات بالجسم، عرفات دسوقى عبدالجليل 27 سنه جرح قطعى بالرأس، محمد احمد محمد 47 سنة جرح قطعى بالرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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