مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات على الطريق الغربي بالفيوم

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب اثنين آخران، في حادث تصادم، بين 3 سيارات، نصف نقل،و ملاكي، وميكروباص، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام.

تفاصيل تصادم 3 سيارات علي طريق اسيوط الغربي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي اخطارا من إدارة تأمين الطرق والمتافذ، يفيد بتصادم 3 سيارات نقل وميكروباص وملاكي، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد إسعاف دهشور بإتجاه الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين مصرع مواطن وإصابة إثنين آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، لمعرفة اسباب وتاريخ وساعة الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وإعداد تقرير فني عن المركبات الثلاث، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بكل منها، وتولي التحقيق.

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