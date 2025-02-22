أطعمة يجب تناولها وأخرى لابد من تجنبها عند الإصابة بإنفلونزا المعدة

عندما تصيب الأنفلونزا المعدة، يشعر الشخص بالغثيان والقيء والإسهال، وبرغم أن الطعام يكون آخر شيء يفكر فيه المريض، إلا أنه ما يدخل الجسم في فترة المرض يعد بنفس القدر من الاهمية للدواء والراحة.

ونستعرض في التقدير التالي أنواع الطعام التي يجب على الشخص المصاب بإنفلونزا المعدة تناولها، وتجنبها.

الترطيب

إن إنفلونزا المعدة - المعروفة أيضًا باسم التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي - هي مختلفة تمامًا عن البرد الشائع، والإنفلونزا فيروس تنفسي، وتأتي مع أعراض مثل السعال والحمى وسيلان، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

والمشكلة الأكبر في إنفلونزا المعدة هي أن القيء والإسهال يستنزفان سوائل الجسم، وهذا يجعل المريض معرضًا لخطر الجفاف، والذي يمكن أن يعقد الأمور حقًا، لذلك فأن الحفاظ على السوائل هي الأولوية في هذه الحالة.

انتظر حتى تمر حوالي ساعتين منذ آخر نوبة قيء، وابدأ بجرعات صغيرة ومتكررة حتى لا تغمر البطن بالماء:

الماء أو رقائق الثلج.

الشاي العشبي الخالي من الكافيين. (يمكن أن يكون شاي الزنجبيل أو شاي النعناع مهدئًا بشكل خاص لاضطراب المعدة.)

المرق.

ماذا تأكل عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا

بالنسبة لمعظم الناس، يستغرق الأمر عدة ساعات بعد الانتهاء من التقيؤ قبل أن يبدو الطعام جذابًا عن بعد.

ولكن بعد أن تبدأ الأمور في الاستقرار، سيبدأ ألجسم في إعطاء ارسال إشارات بأنه حان وقت التغذية مرة أخرى.

انتظر حتى تتمكن من الاحتفاظ بالسوائل قبل محاولة تناول الطعام، وحتى في هذه الحالة، يحتاج المريض إلى التحرك ببطء والتفكير في كيفية البدء في إعادة التزود بالوقود، ويمكن للأطعمة المناسبة أن تساعد الجسم على التعافي، ويمكن للأطعمة الخاطئة أن تسبب تقلصات وألمًا في المعدة.

يجب الالتزام بالوجبات الصغيرة والوجبات الخفيفة في البداية، وإذا كان الشخص لا يزال يتقيأ أو يجد صعوبة في الاحتفاظ بالسوائل الصافية، فهذا ليس الوقت المناسب لمحاولة تناول الطعام بعد.

الكربوهيدرات المعقدة

بعض أفضل الأطعمة لأنفلونزا المعدة هي الأطعمة اللينة والخفيفة وسهلة الهضم، وعندما يتعافى المريض من نوبة الغثيان والإسهال.

في هذه الحالة يأتي دور نظام BRAT الغذائي، ويرمز BRAT إلى:

الموز.

الأرز.

صلصة التفاح.

الخبز المحمص.

قد لا يكون نظام BRAT الغذائي هو القائمة الأكثر إثارة أو إغراءً، ولكنه خفيف وسهل على البطن.

وذلك لأن هذه الأطعمة تعد مصادر جيدة للكربوهيدرات المعقدة، والتي تكون لطيفة على المعدة وبعض أفضل الخيارات للبدء في استبدال العناصر الغذائية التي فقدها الشخص.

والكربوهيدرات المعقدة يتم هضمها ببطء في مجرى الدم، وبالتالي يمكنها مساعدة الجسم على التعافي دون بذل الكثير من الجهد على الجهاز الهضمي المثقل بالضغوط، كما تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها الجسم.

بالإضافة إلى نظام BRAT الغذائي، تشمل الكربوهيدرات المعقدة الأخرى للتعافي من أنفلونزا المعدة ما يلي:

البطاطس.

منتجات الحبوب الكاملة، مثل الخبز والحبوب والمعكرونة (بدون صلصة).

الكينوا.

الأرز البني.

دقيق الشوفان.

التفاح.

الأطعمة الغنية بالماء

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أن تساعد أيضًا في بدء التعافي من أنفلونزا المعدة، كما أنها تساعد على إعادة ترطيب الجسم في نفس الوقت، ويمكن تجربة أطعمة مثل:

جيلي.

المصاصات.

البطيخ.

الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تسهيل طريقة انتقال الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما قد يساعد في تهدئة ارتجاع المرئ.

تتضمن بعض المصادر الجيدة للزنجبيل لتخفيف أنفلونزا المعدة ما يلي:

شاي الزنجبيل.

الوجبات الخفيفة والبسكويت التي تحتوي على الزنجبيل.

الزنجبيل المجفف الذي يُرش في المشروبات أو على الطعام.

يعتبر كثير من الناس مشروب الزنجبيل علاجًا للغثيان، ولكن في الحقيقة، لا يحتوي على ما يكفي من الزنجبيل الحقيقي لتهدئة المعدة بشكل أفضل من السوائل الصافية الأخرى، كما قد يؤدي إضافة الكربونات إلى تفاقم الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

الأطعمة التي يجب تجنبها

ما لا يأكله المريض قد يكون بنفس أهمية ما يأكله عندما يعاني من إنفلونزا المعدة، قد تكون بعض الأطعمة كثيرة جدًا على البطن المجهد بالفعل.

أثناء التعافي، قد يرغب في تجنب الأطعمة التي تثقل كاهل الجهاز الهضمي، ويشمل ذلك أشياء مثل:

القهوة.

المشروبات الغازية، بما في ذلك الصودا.

الكحول.

العصير.

الأطعمة الحارة أو المتبلة بشكل كبير.

الأطعمة الدهنية.

الأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والفواكه الحمضية.

منتجات الألبان.

الأطعمة والمشروبات السكرية.

متى تطلب الرعاية الطبية

يمكن أن يؤدي الغثيان والقيء المطول إلى إحداث ضرر كبير في الجسم، وتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كان المريض:

لا يستطيع الاحتفاظ بالسوائل لمدة 24 ساعة.

تظهر علامات الجفاف، مثل الصداع وتشنجات العضلات والدوار والدوار أو البول الداكن اللون.

يتقيأ دمًا.

يعاني من آلام شديدة في المعدة.

يعاني من إسهال دموي.

ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 39 درجة مئوية.

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