دراسة تحذر: 13 علامة للإصابة بالإنفلونزا الطويلة وآثار جانبية بعد الشفاء

كشفت دراسة طبية نشرت في مجلة لانسيت للأمراض المعدية العالمية وجود آثار للإصابة بفيروس الإنفلونزا تمتد إلى ما بعد المرحلة الحادة من المرض.

أعراض ما بعد الإصابة بالإنفلونزا

وجدت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أنه في الأشهر الثمانية عشر التي تلت الإصابة، كان المشاركون معرضين لخطر متزايد للوفاة وإعادة الدخول إلى المستشفى ومشاكل صحية تتعلق بعدد من الأعضاء، بما في ذلك القلب والكلى والدماغ والجهاز الهضمي.



ومثل كوفيد الطويل، يمكن تسمية الأعراض المطولة بعد التعافي من الأنفلونزا بـ "الأنفلونزا الطويلة" وتستمر الأعراض مثل كوفيد لأسابيع أو أشهر بعد شفاء العدوى الحادة.



شملت الدراسة 81280 شخصا وكان متوسط ​​عمر المشاركين حوالي 71 عامًا.

وكتب الدكتور زياد العلي، رئيس قسم البحث والتطوير في نظام الرعاية الصحية في سانت لويس وعالم الأوبئة السريرية في جامعة واشنطن في سانت لويس، عن الدراسة: "المرحلة الحادة تشبه قمة جبل الجليد وقد يحتاج الأشخاص الذين يصابون بهذه العدوى إلى عناية تتجاوز المرحلة الحادة.



وجدت الدراسة الجديدة أن المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد-19 أو الأنفلونزا الموسمية واجهوا خطرًا متزايدًا للوفاة وإعادة الدخول إلى المستشفى ومشاكل صحية في العديد من أجهزة الأعضاء وكان وقت أعلى خطر هو 30 يومًا أو بعد الإصابة الأولية.

قال المؤلف الرئيسي زياد العلي، عالم الأوبئة السريرية في جامعة واشنطن: "توضح الدراسة ارتفاع عدد الوفيات وفقدان الصحة بعد دخول المستشفى إما بسبب كوفيد-19 أو الأنفلونزا الموسمية".

كما أن المخاطر الصحية كانت أعلى بعد أول 30 يومًا من الإصابة ويعتقد الكثير من الناس أنهم قد تجاوزوا كوفيد-19 أو الأنفلونزا بعد خروجهم من المستشفى وقد يكون هذا صحيحًا بالنسبة لبعض الناس لكن الأبحاث تُظهر أن كلا الفيروسين يمكن أن يسببا مرضًا طويل الأمد".

وجدت الدراسة أن مرضى كوفيد لديهم فرص أكبر لمواجهة مشاكل طويلة الأمد مع أجهزة أعضاء متعددة في نفس الوقت بينما قد يعاني مرضى الأنفلونزا أثناء معاناتهم من نفس المخاطر من أعراض دائمة تتعلق بالرئتين على وجه التحديد.

أعراض مشاكل الرئة لدى مرضى الإنفلونزا الطويلة تتراوح من السعال المستمر لشهور إلى ضيق التنفس

وقال الباحثون إن أعراض مشاكل الرئة لدى مرضى الإنفلونزا الطويلة قد تتراوح من السعال المستمر لشهور إلى ضيق التنفس الشديد الناجم عن الالتهاب والندبات العميقة في الرئتين.



ومع ذلك، نظرًا لأن مجموعة الدراسة كانت في الغالب من كبار السن، فإن الباحثين غير متأكدين مما إذا كان عامة السكان سيكون لهم تأثير مماثل على رئاتهم وأجزاء أخرى من الجسم.



وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة eClinicalMedicine التابعة لمجلة The Lancet أن الأعراض الطويلة يمكن أن تحدث بعد مجموعة من فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة، بما في ذلك فيروسات البرد الشائعة، وكذلك الأنفلونزا.

تشمل الأعراض الخاصة بالإنفلونزا طويلة الأمد:

١-التعب المستمر

٢-سيلان الأنف أو احتقانه.

٣-آلام الجسم والقشعريرة

٤-الصداع.

٥-اضطرابات النوم.

٦-الاكتئاب والقلق.

٧- الإسهال والقيء في بعض الأحيان

٨-صعوبة التنفس أو ضيق التنفس.

٩- ألم أو ضغط مستمر في الصدر أو البطن.

١٠- دوخة مستمرة أو ارتباك أو ضباب في الدماغ.

١١-ألم عضلي شديد.

١٢-ضعف شديد أو عدم ثبات.

١٣-حمى أو سعال يتحسن ثم يعود أو يزداد سوءًا.



من الأكثر عرضة للإصابة بأعراض ما بعد الأنفلونزا؟

هناك مجموعات معينة أكثر عرضة للتأثر مثل:

١- المرضى المسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

٢- من يعانون من ضعف المناعة أو يعانون من حالات مزمنة مثل أمراض الكلى أو السرطان أو مرض السكري أو أمراض التمثيل الغذائي الأخرى أو الأشخاص الذين يتناولون الستيرويدات لفترة طويلة.

٣- مرضى السمنة

٤- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2 سنوات، هم أكثر عرضة لمضاعفات مرض الإنفلونزا.

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