ما الفرق بين الإنفلونزا A وB؟

يظل نشاط الإنفلونزا مرتفعًا ويستمر في الارتفاع خاصة مع بلوغ فصل الشتاء ذروته. ومع وجود العديد من سلالات الإنفلونزا، كيف يمكن التعرف على كل نوع؟ لأنه ليست كل أنواع الإنفلونزا متشابهة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإن فيروسات الإنفلونزا من النوع أ هي الفيروسات الوحيدة المعروفة التي تسبب أوبئة الإنفلونزا.

تحدث الجائحة عندما يظهر فيروس إنفلونزا جديد ومختلف من النوع أ ويصيب الناس، ولديه القدرة على الانتشار بسرعة.

من ناحية أخرى، يصيب فيروس الإنفلونزا من النوع ب البشر فقط وبالتالي يتغير ببطء ويكون أخف على عكس المتغير أ.

أعراض فيروس الإنفلونزا

وغالبًا ما تكون أعراض الإنفلونزا من النوع أ والنوع ب متشابهة ويمكن أن تسبب الإنفلونزا مرضًا خفيفًا إلى شديد.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC أنه في بعض الأحيان قد يؤدي إلى الوفاة وتظهر الأعراض بسرعة، وغالبًا ما يعاني المصابون من بعض أو كل الأعراض منها:



الحمى أو الشعور بالحمى والقشعريرة

السعال

التهاب الحلق

رشح أو احتقان الأنف

آلام العضلات أو الجسم

الصداع

التعب أو الإرهاق

قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال، على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه عند البالغين.

ليس كل من يصاب بالأنفلونزا يصاب بالحمى، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

وتظهر العلامات والأعراض عادةً في غضون يومين تقريبًا ولكن يمكن أن تتغير من يوم إلى أربعة أيام.

طرق العلاج والوقاية من فيروس الإنفلونزا

يتضمن علاج الإنفلونزا تناول الأدوية المضادة للفيروسات والتطعيم هو أفضل خطوة للوقاية من الإنفلونزا.

كما ثبت أن لقاح الإنفلونزا يقلل من الأمراض المرتبطة بالإنفلونزا والمضاعفات الخطيرة في حالات مختلفة.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا بإجراءات وقائية يومية مثل الابتعاد عن الأشخاص المرضى التباعد الاجتماعي وتغطية السعال والعطس، وغسل اليدين بشكل متكرر، واتخاذ خطوات للحصول على هواء أنظف للمساعدة في إبطاء انتشار الجراثيم التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي الأنف والحنجرة والرئتين مثل الإنفلونزا.

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