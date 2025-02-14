الجمعة 14 فبراير 2025
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صحة ومرأة

بعد وفاة طفلة 9 سنوات بسبب الإنفلونزا، مضاعفات المرض وطرق حماية الأطفال

مضاعفات الإنفلونزا،
مضاعفات الإنفلونزا، فيتو

توفيت طفلة بالغة من العمر 9 سنوات بسبب مضاعفات الإنفلونزا في إحدى الولايات الأمريكية حيث استيقظت الفتاة الصغيرة بحمى شديدة وتوفيت بعد يوم واحد.

 

موسم الإنفلونزا إلى ذروته في الولايات المتحدة

ويحث والداها الآن الآخرين على اتخاذ الاحتياطات، بما في ذلك الحصول على التطعيم، مع وصول موسم الإنفلونزا إلى ذروته في الولايات المتحدة بحسب Times of india. 


ويتأثر الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض كامنة هم الأكثر عرضة للخطر بمضاعفات الإنفلونزا.

 

تنتشر الأنفلونزا بسرعة في الولايات المتحدة، وقد ضربت موجة ثانية البلاد، مما يجعل موسم الأنفلونزا أطول من الأعوام السابقة. 

ويحتاج الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة إلى توخي الحذر بشكل خاص لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطرة.

 

مضاعفات الإنفلونزا عند الأطفال

وتشمل مضاعفات الإنفلونزا عند الأطفال:


١- الالتهاب الرئوي: أحد أكثر مضاعفات الإنفلونزا عند الأطفال إثارة للقلق هو الالتهاب الرئوي، وهو مرض يصيب الرئتين ويسبب التهابها.

٢-الجفاف:

 عندما يفقد جسم الطفل الكثير من الماء والأملاح، فقد يصاب بالجفاف مما قد يزيد من خطر حدوث المضاعفات. 

وقد يزيد هذا من فرص الإصابة بالنوبات والصدمات وتلف الأعضاء 

٣-تفاقم المشاكل الطبية طويلة الأمد مثل أمراض القلب أو الربو.

٤-خلل في وظائف المخ مثل اعتلال الدماغ. تشمل الأعراض ضعف الوعي والنوبات وعلامات زيادة الضغط داخل الجمجمة.

٥-في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي مضاعفات الأنفلونزا إلى الوفاة.

 

أعراض مضاعفات الأنفلونزا 

أعراض  المرض الشديد عند الأطفال حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:

سرعة التنفس أو صعوبة التنفس

شفاه أو وجه أزرق

شد الأضلاع مع كل نفس

ألم في الصدر

ألم شديد في العضلات يرفض الطفل المشي

الجفاف اي عدم التبول لمدة 8 ساعات، جفاف الفم، عدم وجود دموع عند البكاء

عدم الانتباه أو التفاعل عند الاستيقاظ

النوبات

حمى مرتفعة ولا يتم التحكم فيها بأدوية خافضة للحرارة في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 أسبوعًا

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كيفية حماية الأطفال من الإنفلونزا

لقاح الإنفلونزا: لا يمكن للقاح الإنفلونزا السنوي أن يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا عند الأطفال فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر دخول المستشفى والوفاة عند الأطفال.

 

بالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر، فإن لقاح الإنفلونزا السنوي ضروري.

يجب تشجيع الطفل على غسل يديه بانتظام بالماء والصابون للحد من انتشار الجراثيم. 

الحرص على إبقاء طفلك بعيدًا عن الأشخاص المرضى.

تعليم طفلك استخدام منديل أو مرفقه لتغطية السعال والعطس.

قم بتطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام.

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الأطفال الصغار الصحة النفسية الولايات المتحدة توقف عضلة القلب صعوبة التنفس مضاعفات الأنفلونزا موسم الإنفلونزا وظائف المخ وزير الصحه

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