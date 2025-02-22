الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتقدم على يونيون برلين بثنائية في الشوط الأول

الدوري الألماني، تقدم فريق بوروسيا دورتموند على نظيره يونيون برلين، بثنائية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

أحرز ثنائية بوروسيا دورتموند، كلا من دييجو لييتي لاعب يونيون برلين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 24، وسيرهو جيراسي بالدقيقة 39.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين في الدوري الألماني

جاء تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين في الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: إيمري تشان، نيكو شلوتيربيك، رامي بن سبعيني، جوليان رايرسون

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، ماكسيميليان بيير، جيوفاني ريينا، كريم أديمي، باسكال جروز

خط الهجوم: سيرهو جيراسي

تشكيل يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

فيما ضم تشكيل يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني كلا من:

حراسة المرمى: فريدريك رونو

خط الدفاع: جوزيب يورانوفيتش، دانيلو ديوخي، دييجو لييتي، توم روثي

خط الويط: رانى خضيرة، لوكاس توسارت، جيونج وو يونج، اندراس شافير، بينيديكت هوليرباخ

خط الهجوم: اندري ايليتش

ترتيب بوروسيا دورتموند وشتوتجارت في الدوري الألماني

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، بينما يأتي يونيون برلين في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، مما يجعل المواجهة مهمة لكلا الفريقين في سباق تحسين المراكز بالدوري.

بوروسيا دورتموند يسقط أمام شتوتجارت 1/2 في الدوري الألماني

وخسر فريق بوروسيا دورتموند أمام نظيره شتوتجارت، بهدفينن مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين، من مسابقة الدوري الألماني .

وسجل أهدف فريق شتوتجارت كل من والديمار أنتون لاعب بوروسيا دورتموند في مرماه في الدقيقة 50، ويوليان تشابوت في الدقيقة 61.

بينما جاء هدف فريق بروسيا دورتموند الوحيد اللاعب جوليان براندت في الدقيقة 81.

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