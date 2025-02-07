بايرن ميونخ يعزز صدارته بالدوري الألماني بالفوز على فيردر بريمن بثلاثية

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا هامًّا على ضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني.

وشهدت سيطرة كاملة من الفريق البافاري، الذي واصل سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري.



وشهدت المباراة تألق المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 56 و90.

كما سجل ليروي ساني هدفًا في الدقيقة 82، ليختتم ثلاثية بايرن.

بهذا الفوز، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 30 نقطة في المركز الثامن.

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