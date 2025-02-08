السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

تشكيل مباراة الهلال وضمك بالدوري السعودي، وموقف طارق حامد

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد، ونظيره الهلال، عن تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهم اليوم السبت، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الهلال مباراة اليوم، وأمامه العديد من الأهداف، على رأسها استعادة صدارة الدوري السعودي للمحترفين، كذلك مواصلة الانتصارات في مشوار الحفاظ على اللقب.

ويغيب طارق حامد المحترف في صفوف فريق ضمك عن مباراة الفريق اليوم أمام الهلال.

تشكيل ضمك أمام الهلال 


تشكيل الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي

 

موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين، هو اليوم السبت 8 فبراير، 2025، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الهلال وضمك، عبر قناة SSC SPORT  HD1 وSSC SPORT SD1.

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