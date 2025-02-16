الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

سقوط مشجع من المدرجات في الدوري الألماني

جماهيرالدوري الألماني
جماهيرالدوري الألماني

أصيب شخصان من الجماهير، بجروح خطيرة، خلال مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه هولشتاين كييل، اليوم الأحد، في الدوري الألماني.

جاء ذلك بعد سقوط شخص من الطابق الأوسط للمدرجات، إلى الطابق الأسفل.

وتم نقل الشخصين المصابين إلى المستشفى، كما ذكر آينتراخت فرانكفورت في منشور على حسابه بموقع إكس للتواصل، أن شخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة وأضاف النادي "نتمنى للجميع الشفاء العاجل".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز آينتراخت فرانكفورت، على هولشتاين كييل، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الألماني.

وبهذا الفوز، رفع فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا، بينما لا يزال هولشتاين كييل يعاني في المركز الأخير من جدول البوندسليجا برصيد 13 نقطة.

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