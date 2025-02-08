السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك يقيد أحمد الجفالي وصلاح مصدق في القائمة المحلية والأفريقية

صلاح مصدق
صلاح مصدق

أنهي  نادي الزمالك رسميًا قيد كل من التونسي أحمد الجفالي، والمغربي صلاح مصدق في قائمته المحلية والأفريقية بعد التعاقد معهما في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

حيث وقع الجفالي على عقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، بينما وقع صلاح مصدق أيضًا عقدًا لنفس المدة.

جاء التعاقد مع الجفالي لتعزيز خط وسط الفريق، حيث يُعتبر من أبرز اللاعبين في الدوري التونسي ويمتاز بمهارات فنية عالية في صناعة اللعب وتمرير الكرات الدقيقة.

من جهة أخرى، تم التعاقد مع المدافع صلاح مصدق، الذي يُتوقع أن يقدم إضافة قوية لدفاع الزمالك، خاصة في المباريات الكبيرة. يمتاز مصدق بالقوة البدنية والصلابة الدفاعية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه قبل خوض منافسات الدور الثاني من الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، كما يهدف الفريق للاستفادة من خبرات اللاعبين الجدد في المباريات المقبلة، وتعزيز فرصه في المنافسة على الألقاب.

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