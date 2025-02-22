إتمام تسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن صفقة التبادل في 3 أماكن مختلفة

سلمت كتائب القسام اليوم السبت، الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين في مخيم النصيرات، وأسيرين في ‎رفح الفلسطينية، والأسير هشام السيد في مدينة غزة.

الصليب الأحمر يتجه لمدينة غزة لتسلم الأسير الإسرائيلي الأخير

ومنذ قليل، قال جيش الاحتلال، إن فريق الصليب الأحمر وصل إلى نقطة الالتقاء في مدينة غزة ليتسلم الأسير الإسرائيلي السادس هشام السيد.

تبادل الأسري بين حماس والاحتلال

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد صباح اليوم، تسلّم الرهائن الـ 3 المفرج عنهم من قبل حماس في النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك عقب عملية التسليم الأولى التي جرت قبل وقت قصير في رفح الفلسطينية وشملت أسيرين إسرائيليين.

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