السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إتمام تسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن صفقة التبادل في 3 أماكن مختلفة

القسام، فيتو
القسام، فيتو

 سلمت كتائب القسام اليوم السبت، الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين في مخيم النصيرات، وأسيرين في ‎رفح الفلسطينية، والأسير هشام السيد في مدينة غزة.

 

الصليب الأحمر يتجه لمدينة غزة لتسلم الأسير الإسرائيلي الأخير

 ومنذ قليل، قال جيش الاحتلال، إن فريق الصليب الأحمر وصل إلى نقطة الالتقاء في مدينة غزة ليتسلم الأسير الإسرائيلي السادس هشام السيد.

 

تبادل الأسري بين حماس والاحتلال

 وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد صباح اليوم، تسلّم الرهائن الـ 3 المفرج عنهم من قبل حماس في النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك عقب عملية التسليم الأولى التي جرت قبل وقت قصير في رفح الفلسطينية وشملت أسيرين إسرائيليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتائب القسام رفح الفلسطينية مخيم النصيرات هشام السيد مدينة غزة جيش الاحتلال حماس والاحتلال

مواد متعلقة

بينهم أقدم أسير ومهندس القسام، الاحتلال يفرج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

الصليب الأحمر يتجه لمدينة غزة لتسلم الأسير الإسرائيلي الأخير

وصول مركبات الصليب الأحمر لساحة الإفراج عن أسرى الاحتلال في مخيم النصيرات (فيديو)

القسام: تسليم الأسير هشام السيد دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل

الأكثر قراءة

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي يثير الجدل، والنشطاء: مشهد تاريخي يصيب نتنياهو بالجلطة (فيديو)

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 22 فبراير 2025

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

الرئيس الأوكراني: كييف غير مستعدة لتوقيع اتفاقية المعادن مع واشنطن

منوعات

المزيد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية