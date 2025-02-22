السبت 22 فبراير 2025
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خارج الحدود

الصليب الأحمر يتجه لمدينة غزة لتسلم الأسير الإسرائيلي الأخير

مدينة غزة، فيتو
مدينة غزة، فيتو

قال جيش الاحتلال، اليوم السبت: إن فريق الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة الالتقاء في مدينة غزة ليتسلم الأسير الإسرائيلي السادس هشام السيد.

تسليم الأسير الإسرائيلي هشام السيد سيتم دون أي مراسم

وكشفت مصادر في كتائب القسام أن قرار تسليم الأسير الإسرائيلي هشام السيد سيتم دون أي مراسم، احترامًا لفلسطينيي الداخل، مؤكدة أن وجود شعار "هبة الكرامة" إلى جانب شعار "طوفان الأقصى" خلال عملية التسليم يعكس التكامل الشعبي في مواجهة الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال تخلى عن هشام السيد على مدار 10 سنوات، رغم أنه خدم في صفوفه، لمجرد كونه فلسطينيًا من الداخل.

وأكدت القسام رفضها لما وصفته بحالات "التجنيد الشاذة" لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال، مشددة على أن هذا الرفض يمثل موقفًا موحدًا لكل أطياف الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تتم عملية التسليم في مدينة غزة دون أي مراسم رسمية.

تبادل الأسري بين حماس والاحتلال

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد منذ قليل، تسلّم الرهائن الـ 3 المفرج عنهم من قبل حماس في النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك عقب عملية التسليم الأولى التي جرت قبل وقت قصير في رفح الفلسطينية وشملت أسيرين إسرائيليين.

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جيش الاحتلال الصليب الأحمر هشام السيد مدينة غزة كتائب القسام طوفان الأقصى

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القسام: تسليم الأسير هشام السيد دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل

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