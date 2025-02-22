وصول مركبات الصليب الأحمر لساحة الإفراج عن أسرى الاحتلال في مخيم النصيرات (فيديو)

وصلت مركبات الصليب الأحمر الدولي إلى ساحة الإفراج عن أسرى الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وانطلقت منذ دقائق عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين في النصيرات وسط غزة، وذلك عقب عملية التسليم الأولى التي جرت قبل وقت قصير في رفح الفلسطينية وشملت أسيرين إسرائيليين.

وتقرر تسليم الأسير الإسرائيلي السادس وهو هشام السيد صاحب الأصول الفلسطينية "بدون مراسم".

وصول سيارات الصليب الأحمر الدولي إلى موقع تسليم ثلاثة أسرى آخرين من الدفعة السابعة في مخيم #النصيرات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/tBbKq9ChzJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 22, 2025

عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استلامه الأسيرين أفيرا منغستو وتال شوهام، وذلك ضمن صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين في رفح الفلسطينية.

وبدأت اليوم عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث من المقرر تسليم 6 رهائن مقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين.

انتشار عناصر القسام في رفح الفلسطينية

تجري حركة حماس استعداداتها في قطاع غزة، اليوم السبت، لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

ونفذ عناصر من كتائب القسام وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، انتشارا واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحضيرا لعملية تسليم أسيرين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى.

كما تجري التحضيرات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لتسليم 3 أسرى من ضمن الصفقة.

6 رهائن مقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين

وتعتزم حماس الإفراج اليوم عن ستة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد، فيما ستفرج إسرائيل بالمقابل عن نحو 600 أسير فلسطيني.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من الأسري الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد.

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