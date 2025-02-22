السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
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الجريدة الورقية

العدد (652) من «فيتو» وأبرز عناوينه: العرب vs أمريكا..سيناريوهات المواجهة والتحدي

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الصفحة الأولى من العدد (652) من جريدة فيتو

مخطط حكومى جديد يهدد بإغلاق 80 ألف صيدلية

العرب vs أمريكا..سيناريوهات المواجهة والتحدي

من فيتنام إلى الصومال.. التاريخ الأسود للإمبراطورية الفاشلة

مناورات دبلوماسية وسياسية عربية للتحرر من الهيمنة الأمريكية.. وحكاية حلم اقتصادي عمره 50 عامًا

د.عبد المنعم سعيد: ترامب مهتز ويفكر بعقلية استعمارية

بالأسماء..تفاصيل معركة البطولة المطلقة بين النجمات فى رمضان

أوراق كولر وبيسيرو في القمة 127

السويسرى يجهز 3 مفاجآت  والبرتغالى يبحث عن أول انتصار

وفاء عامر: حياتى بدون نقطة سوداء..ولا أفكر فى المسرح

توقف توربينات سد النهضة يكشف ألاعيب أثيوبيا  ضد مصر والسودان

رمضان فى مصر حاجة تانية

قصة طقوس الشهر الفضيل خلال مائة عام

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