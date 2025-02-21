الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: فوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن بخطة غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن خطته لا تشمل حماس، زاعما أن الهدف هو تطوير غزة وإعادة بنائها بالكامل.

ترامب يتحدث عن خطة غزة 

وأضاف ترامب: "لن يكون هناك حماس، وسيتم تطوير غزة، ثم نبدأ من جديد بمكان نظيف".

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ترامب: خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها

وأشار ترامب إلى أن سكان غزة قد يفضلون العيش في بيئة متطورة ومستقرة، قائلًا: "إذا خُيّر سكان غزة بين هذا الخيار والعيش في مجتمع جميل، أعتقد أنني أعرف أي خيار سيتخذونه".

وقال الرئيس الأمريكي: "فوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن بالخطة التي طرحتها بشأن غزة، ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ترامب يتراجع عن خطة غزة 


وأكد ترامب: "خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها، مشيرا إلى أن "غزة حاليا غير صالحة للعيش وإذا منح سكانها الخيار فسيخرجون منها".

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ترامب غزة حماس

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