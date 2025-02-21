الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان عائلة بيباس: لا نطالب بالانتقام بل بإعادة جثمان شيري وإنقاذ كل الأسرى

الأسري، فيتو
الأسري، فيتو

 قالت عائلة بيباس في بيان اليوم الجمعة، إنها لا تطالب بالانتقام بل بإعادة جثمان شيري وإنقاذ كل الأسرى الأحياء وإعادة الأموات.

 

ادعاءات ومزاعم الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

 بدورها، قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إنها تلقت من الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس وستفحصها بجدية تامة وستعلن النتائج بوضوح.

وأضافت حماس: "يحتمل وجود خطأ أو تداخل بالجثامين قد يكون ناتجا عن قصف الاحتلال مكان وجود العائلة مع فلسطينيين.. سنعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق وندعو لإعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية".

وكشف أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن أسماء أسرى الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا السبت.

 

أسماء أسري الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا

وقال أبو عبيدة: "سنفرج غدا عن إيليا كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد".

 

أحدث تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشأن تكلفة إعادة إعمار غزة

 في سياق متصل، ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد صراع استمر 15 شهرا بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ستتجاوز 50 مليار دولار.

 

53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

وبحسب «رويترز»، أشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عائلة بيباس بيباس حركة حماس حماس كتائب القسام قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم قرية تل جنوب نابلس في الضفة الغربية

حماس: سنفحص ادعاءات الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

نتنياهو يأمر جيش الاحتلال بتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية

مجهولة الهوية، جيش الاحتلال يتحدث عن جثة سلمتها حماس ويطالب بجثمان "شيري"

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

افتتاح مسجد السلام بقرية الأنبوطين في الغربية بتكلفة 13 مليون جنيه (صور)

حماس: سنفحص ادعاءات الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

حالة الطقس الأسبوع المقبل، أمطار تضرب هذه المحافظات

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

منوعات

المزيد

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ديربي مدريد ومواجهة صعبة لليفربول.. مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

المزيد
الجريدة الرسمية