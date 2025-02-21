الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

حماس: سنفحص ادعاءات الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إنها تلقت من الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس وستفحصها بجدية تامة وستعلن النتائج بوضوح.

وأضافت حماس: "يحتمل وجود خطأ أو تداخل بالجثامين قد يكون ناتجا عن قصف الاحتلال مكان وجود العائلة مع فلسطينيين.. سنعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق وندعو لإعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية".

 

كشف أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن أسماء أسرى الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا السبت.

 

أسماء أسري الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا

وقال أبو عبيدة: "سنفرج غدا عن إيليا كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد".

 

أحدث تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشأن تكلفة إعادة إعمار غزة

 في سياق متصل، ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد صراع استمر 15 شهرا بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ستتجاوز 50 مليار دولار.

 

53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

وبحسب «رويترز»، أشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

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