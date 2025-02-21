ترقب قبل قمة الأهلي والزمالك.. تاريخ مواجهات القلعة الحمراء تحت قيادة كولر في القمة.. وكيف كان ظهور إمام عاشور بالقميص الأحمر أمام فريقه السابق؟

تتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي في السابعة مساء من يوم السبت المقبل، نحو إستاد القاهرة الدولي لمتابعة أحداث القمة المرتقبة بين النادي الأهلي وغريمه نادي الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ولطالما كانت مواجهات الأهلي والزمالك في شهر فبراير، تحمل مواجهات بين الغريمين في مختلف البطولات بجانب الأحداث المثيرة، والتي كانت أبرزها انسحاب الزمالك من القمة في واقعة الأتوبيس الشهيرة.

ومنذ وصول كولر إلى الأهلي، خاض عدة مواجهات أمام الزمالك، وكان لكل مباراة ظروفها الخاصة ونتائجها التي تركت بصمة على مسيرة الفريق تحت قيادته والتي تعد أشهر لقاءات الفريق تحت قيادته أمام الأهلي حين فاز برباعية مقابل هدف.

أما إمام عاشور فتمثل المباراة بالنسبة له طابع خاص لارتدائه قميص الزمالك في وقت سابق.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر فبراير

وتواجه الأهلي والزمالك في 12 مناسبة سابقة خلال شهر فبراير، بواقع 10 لقاءات في بطولة الدوري ولقاءين في السوبر المصري.

ونجح الأهلي في الفوز بـ 4 مباريات من ضمنهم نتيجة اعتبارية بعد انسحاب الزمالك، بينما فاز الزمالك في 3 مباريات خلال شهر فبراير.

وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بين الفريقين، منهم مباراتان في السوبر عام 2017 فاز الأبيض خلالهما عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 و4ـ3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراتين بالتعادل السلبي.

تفاصيل انتصارات الأهلي أمام الزمالك في شهر فبراير

وحقق الأهلي الفوز الأول أمام الزمالك خلال شهر فبراير في 20 فبراير عام 1959 بنتيجة 2-0، بينما كان الفوز الثاني في 12 فبراير عام 2005 بنتيجة 3-0.

والفوز الثالث للأهلي أمام الزمالك، كان في 9 فبرايرعام 2016، بينما كان الفوز الرابع اعتباريًّا بعد انسحاب الزمالك في واقعة الأتوبيس الشهيرة التي كانت بتاريخ 24 فبراير 2020.

تفاصيل انتصارات الزمالك أمام الأهلي في شهر فبراير

وحقق الزمالك الفوز الأول أمام الأهلي في شهر فبراير يوم 3 من الشهر ذاته عام 1961 بنتيجة 3-1، وكان الفوز الثاني في 17 فبراير عام 1967 بهدف دون رد، والفوز الثالث للزمالك كان في 5 فبراير من عام 1993، 1ـ0.

تعادلات الأهلي والزمالك في فبراير

تعادل الفريقان للمرة الأولى في فبراير سلبيا بدون أهداف بتاريخ 22 فبراير من العام 1953 ببطولة الدوري، والمرة الثانية كانت في 24 فبراير 1989 بنفس النتيجة والمرة الثالثة كانت بنتيجة 0ـ0 أيضًا في 27 فبراير 1996.

والرابعة 17 فبراير عام 2017 والتي كانت في السوبر المحلي وانتهت بالتعادل السلبي قبل أن يفوز الزمالك بركلات الجزاء بنتيجة 3-1. والخامسة كانت في نفس البطولة بتاريخ 20 فبراير عام 2020 وانتهت المباراة سلبيا وفاز الزمالك أيضا بركلات الجزاء بنتيجة 4ـ3.

تاريخ مواجهات الأهلي مع كولر أمام الزمالك

والتقى الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر مع الزمالك في 8 مباريات سابقة في جميع البطولات، حيث فازت القلعة الحمراء في 6 مواجهات، وتلقى الخسارة في مباراتين فقط.

وجاءت نتائج مباريات الأهلي مع كولر أمام الزمالك كالتالي:

الزمالك 0-2 الأهلي ( كأس السوبر)

الزمالك 0-3 الأهلي (الدوري الممتاز)

الزمالك 1-4 الأهلي (الدوري الممتاز)

الزمالك 0-2 الأهلي (كأس مصر)

الأهلي 1-2 الزمالك (الدوري الممتاز)

الزمالك 0-2 الأهلي (الدوري الممتاز، فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك )

الزمالك 1ـ1 الأهلي (السوبر الإفريقي، وفوز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3)

الزمالك 0ـ0 الأهلي (كأس السوبر، فوز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6)

ماذا يفعل إمام عاشور بقميص الأهلي في مواجهة الزمالك

لعب إمام عاشور بقميص الأهلي أمام الزمالك في ثلاثة مواجهات، فاز في لقاءين وخسر في مباراة، نجح خلالهم في تسجيل هدف وصنع آخر.

نتائج الأهلي أمام الزمالك في وجود إمام عاشور:

الزمالك 0-2 الأهلي ( نهائي كأس مصر)

الزمالك 1ـ1 الأهلي (السوبر الإفريقي، وفوز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3)

الزمالك 0ـ0 الأهلي (كأس السوبر، فوز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6)

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