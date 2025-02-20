حقيقة قرار الزمالك بالإطاحة بعبد الواحد السيد قبل القمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة قرار الإدارة بتوجيه الشكر لـ عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأبيض خلال ساعات.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، بأن مجلس الزمالك استقر على توجيه الشكر لـ عبد الواحد السيد خاصة بعد تصريحات أمير عزمي مجاهد التي أثارت الجدل.

وأشار المصدر إلى أنه بالفعل هناك اتجاه داخل الزمالك بالإطاحة بعبد الواحد السيد من منصبه.

وواصل المصدر: اتجاه الزمالك الإطاحة بعبد الواحد السيد منذ فترة وتم التفكير به أكثر من مرة وليس وليد اللحظة ولن يتم اتخاذ أي قرار قبل مباراة القمة أمام النادي الأهلي كما تم تداوله.

وأشار إلى أن الزمالك سيحسم موقف عبد الواحد السيد من الاستمرار أو الرحيل عقب مباراة القمة وليس الآن ومدير الكرة متواجد بالإسماعيلية مع الفريق بشكل طبيعي ويمارس مهام عمله.

وتتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي يوم السبت المقبل، نحو إستاد القاهرة الدولي لمتابعة أحداث القمة المرتقبة بين النادي الأهلي وغريمه نادي الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك قبل المباراة المرتقبة التي تجمعهما السبت المقبل.

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

تبلغ القيمة السوقي للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، ويعد الثلاثي وسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي أغلى ثلاثة لاعبين في القلعة الحمراء بقيمة 3.5 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 15.55 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، وفي المركز الثاني نبيل عماد دونجا بقيمة 1.3 مليون يورو، ويأتي حسام عبد المجيد ثالثا بقيمة 600 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الأهلي أكثر من ضعف القيمة السوقية للزمالك، بينما زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5، ولم يتلق أي خسارة في المسابقة حتى الآن، كما نجح خط هجومه في تسجيل 26 هدفا واستقبل مرماه 8 أهداف.

فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في مثلهم، كما نجح خط هجوم الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

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