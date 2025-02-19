تاريخ مواجهات القطبين قبل القمة 129.. الأهلي يفوز في 59 مباراة والزمالك 29.. وحسام عاشور الأكثر مشاركة بـ38 لقاء

الاهلي والزمالك، تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية صوب ستاد القاهرة الدولي، حيث يستعد قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لخوض مواجهة نارية في قمة الجولة الـ15 من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

تحمل مباراة الأهلي والزمالك طابعا خاصا، ليس فقط لأنها تجمع بين الغريمين التقليديين، ولكن أيضًا لما تشهده مسابقة الدوري الممتاز من منافسة شرسة.

الزمالك يدخل اللقاء تحت قيادة فنية جديدة مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تولى المهمة مؤخرًا، بحثًا عن إعادة الفريق الأبيض للمنافسة بقوة واستعادة الانتصارات، بينما يدخل الأهلي اللقاء بقدر كبير من الاستقرار الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي يواصل تحقيق النتائج الإيجابية مع الفريق الأحمر.

المباراة ليست مجرد ثلاث نقاط، بل هي امتداد لصراع تاريخي طويل بين الناديين، حيث تحمل المواجهة بين الأهلي والزمالك طابعًا تنافسيًا يمتد لعقود، مما يجعل "قمة الدوري المصري" دائمًا محطة فارقة في مسيرة الفريقين خلال كل موسم.

ويشهد اللقاء حماسا كبيرا، نظرا لأن الزمالك يريد تعويض خسارة المباراة الماضية أمام الأهلي في السوبر المصري، بينما الأهلي يسعى للفوز أيضا للزحف نحو المقدمة للحفاظ على لقبه.

كولر

مباراة الزمالك والأهلي يوم السبت المقبل تأتي في إطار منافسات الدوري، ويطمح الفريقين لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة السعي نحو اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

وفي السطور التالية نعرض أبرز أرقام مباريات القمة قبل موقعة السبت في الدوري المصري.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في جميع البطولات

وسبق أن تواجه الزمالك مع الأهلي في 224 مباراة رسمية بمختلف البطولات، حقق خلالها الفريق الأبيض 51 انتصارا مقابل97 فوزا للمارد الأحمر، بينما انتهت 76 مباراة بالتعادل.

مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

خاض الأهلي والزمالك 128 مباراة في جميع البطولات الرسمية، استطاع الأهلي الفوز في 59 مباراة، فيما فاز الزمالك 29، والتعادل في 40 مباراة.

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

ولعب الأهلي أمام الزمالك في كأس مصر 33 مباراة، حيث فاز الفريق الأحمر في 17 مباراة، مقابل 11 انتصارا للفارس الأبيض، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي

وتقابل المارد الأحمر مع الفارس الأبيض في كأس السوبر المصري في 9 مرات حيث فاز الأهلي في 7 مرات مقابل مرتين للزمالك.

5 من هذه اللقاءات انتهت بالتعادل، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي رجحت كفة الأهلي في 3 مناسبات، وكانت في لصالح الزمالك في مناسبتين.

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السلطان حسين



ولعب الأهلي والزمالك في بطولة كأس السلطان حسين 6 مباريات حيث فاز الأهلي في لقاء وحيد، وفاز الزمالك في ثلاث مباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

مواجهات الأهلي والزمالك في دوري منطقة القاهرة



42 مباراة جمعت الأهلي والزمالك في دوري القاهرة، حيث فاز الأهلي في 21 لقاء، بينما فاز الزمالك في 9 مواجهات، والتعادل سيطر على 12 مباراة.

مواجهات الأهلى والزمالك في دورى أبطال أفريقيا



والتقى الأهلي مع الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 9 مباريات، حيث فاز الفريق الأحمر في ست مباريات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل ولم ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلي بالبطولة الأفريقية عبر تاريخ مباريات الفريقين على المستوى البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

كانت آخرها نهائي القرن الذي انتهى لصالح الأحمر بهدفين مقابل هدف.

مواجهات الأهلى والزمالك في كأس السوبر الأفريقى

كما التقى الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي مرتين وفاز بهما الفريق الأبيض، الأولى كانت بهدف دون رد وكان ذلك في عام 1994، والمرة الثانية كانت في 2024 وفاز بها الزمالك بركلات الترجيح.

عبد الكريم صقر هداف مباريات القمة بقميص الأهلي والزمالك

يعد عبد الكريم صقر هو الهداف التاريخي لمباريات القمة بين الأهلي والزمالك على مدار التاريخ في جميع البطولات برصيد ١٧ هدفًا، بواقع ١٠ أهداف بقميص الأهلي، و٧ أهداف بقميص الزمالك.

لعب عبد الكريم صقر للنادي الأهلي ثم انتقل بعدها إلى الزمالك عام 1938 في أكبر صفقة انتقال من الأهلي إلى الزمالك في ذلك الوقت مقابل 50 جنيها مصريا.

مختار التتش وأبو تريكة الأكثر تهديفا للأهلي أمام الزمالك

يعد مختار التتش ومحمد أبو تريكة نجمي الأهلي السابقين هما الأكثر تهديفا للقلعة الحمراء في شباك الزمالك برصيد 13 هدفا.

مختار التتش، فيتو

أبو تريكة، فيتو

جمال حمزة هداف الزمالك أمام الأهلي

يعد جمال حمزة نجم الزمالك السابق هو هداف القلعة البيضاء في شباك الأهلي برصيد 9 أهداف.

لاعبون لعبوا للأهلي ثم لعبوا في الزمالك

19 لاعبا لعب في صفوف الأهلي ثم انتقل بعد ذلك إلى الزمالك وهم:

جمال عبدالحميد.

أيمن شوقي

محمد عبد الجليل

حسام حسن

إبراهيم حسن

فيليكس

إبراهيم سعيد

أسامة حسن

أحمد مجدي

شريف أشرف

محمد عبد الله

هاني سعيد

حسن مصطفى

حسين ياسر المحمدي

عصام الحضري

أحمد حسن

عبد الله السعيد

أحمد حمدي

ناصر ماهر

أحمد حمدي

لاعبون لعبوا للزمالك ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الأهلي

رضا عبد العال

مجدي طلبة

إسلام الشاطر

نادر السيد

طارق السعيد

محمد صديق

المعتز بالله إينو

هاني العجيزي

جمال حمزة ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية وفسخ التعاقد مع القلعة الحمراء

صبري رحيل

مؤمن زكريا

محمود كهربا

إمام عاشور

أشرف بن شرقي

بن شرقي

حسام عاشور أكثر لاعب شارك في القمة

ويعد حسام عاشور قائد النادى الأهلى السابق الأكثر مشاركة في مباريات القمة برصيد 38 مباراة ويأتى فى المركز الثانى عبد الواحد السيد حارس وقائد الزمالك السابق برصيد 27 مباراة ثم ياتى فى المركز الثالث أسامة عرابى قائد القلعة الحمراء السابق برصيد 22 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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