الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الفيوم تحصد المركز الثاني على مستوى مدارس الجمهورية بمسابقة 3 آلاف متر مشي

الطالبة الفائزة،
الطالبة الفائزة، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية شاركت في بطولة الجمهورية لألعاب القوي للمرحلة الثانوية بنات، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأقيمت بمحافظة الإسكندرية، وفازت الطالبة أسماء طه حسني، مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني  في سباق 3000 متر مشي.

البوم العالمي للمرشدات

احتفلت  مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، باليوم العالمي للمرشدات بنادى قارون الرياضي بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات بديوان مديرية التربية والتعليم.

الهدف من إقامة الاحتفالية

شارك في الاحتفال  300 طالبة من مختلف المدارس الإعدادية والثانوية بمحافظة الفيوم، وتم تنظيم ماراثون رياضي بنادي قارون، علي هامش الاحتفال،  الذي بهدف في المقام الأول الي دعم الأنشطة اللاصفية التي تعزز من مهارات الطالبات وتشجعهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

حالة الطقس غدا الجمعة 21- 02- 2025 في محافظة الفيوم

سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز طامية

كان  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالف خلف قبيصي، اصدر قرارا باستبعاد مديرة مدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بنين، بسبب  تأخير بدء طابور الصباح عن المواعيد المحددة، وعدم انضباط المدرسة، وارتفاع نسبة تأخير الطلاب عن الحضور للمدرسة، وارتفاع نسبة غياب الطلاب الأسبوع الماضي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة شرق الفيوم التعليمية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اليوم العالمي للمرشدات المواعيد المحددة بمحافظة الفيوم بمحافظة الاسكندرية بطولة الجمهوريه لالعاب القوي زارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة الثانوية محافظة الفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الجمعة 21- 02- 2025 في محافظة الفيوم

سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز طامية

جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية لمربي الماشية بقرية بحر أبو المير

القبض على قاتل زوجته أمام والدتها وأطفالها الثلاثة في الفيوم

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

غدا، السيسي يشارك في اجتماع حول القضية الفلسطينية بحضور قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

منوعات

المزيد

أطول فانوس في الجيزة.. طوله 7 أمتار وسعره 25 ألف جنيه.. مزود بنقوش إسلامية ومصابيح ملونة.. ويجذب المواطنين لالتقاط الصور التذكارية أمامه (صور)

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

بحضور الأهلي وبيراميدز، نتائج قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الإنسان مع الأوقات التي تكون فيها الحياة صعبة؟ نصائح خاصة من أمين الفتوى

الإفتاء توضح حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان (فيديو)

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية