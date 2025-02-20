تعليم الفيوم تحصد المركز الثاني على مستوى مدارس الجمهورية بمسابقة 3 آلاف متر مشي

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية شاركت في بطولة الجمهورية لألعاب القوي للمرحلة الثانوية بنات، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأقيمت بمحافظة الإسكندرية، وفازت الطالبة أسماء طه حسني، مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني في سباق 3000 متر مشي.

البوم العالمي للمرشدات

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، باليوم العالمي للمرشدات بنادى قارون الرياضي بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات بديوان مديرية التربية والتعليم.

الهدف من إقامة الاحتفالية

شارك في الاحتفال 300 طالبة من مختلف المدارس الإعدادية والثانوية بمحافظة الفيوم، وتم تنظيم ماراثون رياضي بنادي قارون، علي هامش الاحتفال، الذي بهدف في المقام الأول الي دعم الأنشطة اللاصفية التي تعزز من مهارات الطالبات وتشجعهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالف خلف قبيصي، اصدر قرارا باستبعاد مديرة مدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بنين، بسبب تأخير بدء طابور الصباح عن المواعيد المحددة، وعدم انضباط المدرسة، وارتفاع نسبة تأخير الطلاب عن الحضور للمدرسة، وارتفاع نسبة غياب الطلاب الأسبوع الماضي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.