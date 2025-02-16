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تعليم الفيوم تحتفل باليوم العالمي للمرشدات

اليوم العالمي للمرشدات،
اليوم العالمي للمرشدات، فيتو

 احتفلت  مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، باليوم العالمي للمرشدات بنادى قارون الرياضي بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات بديوان مديرية التربية والتعليم.

الهدف من إقامة الاحتفالية

شارك في الاحتفال  300 طالبة من مختلف المدارس الإعدادية والثانوية بمحافظة الفيوم، وتم تنظيم ماراثون رياضي بنادي قارون، علي هامش الاحتفال،  الذي بهدف في المقام الأول الي دعم الأنشطة اللاصفية التي تعزز من مهارات الطالبات وتشجعهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة المعلمين للتحقيق

كان قد اصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالف خلف قبيصي، قرارا باستبعاد مديرة مدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بنين، بسبب  تأخير بدء طابور الصباح عن المواعيد المحددة، وعدم انضباط المدرسة، وارتفاع نسبة تأخير الطلاب عن الحضور للمدرسة، وارتفاع نسبة غياب الطلاب الأسبوع الماضي.

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،إنه أحال أيضا 11 معلما للتحقيق، منهم من تغيب بدون عذر، ومنهم من تأخر في الحضور صباحا، جاء ذلك أثناء زيارته للمدرسة اليوم الأحد، مع بداية اليوم الدراسي.

 

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