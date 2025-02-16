جامعة الفيوم تنظم معسكر التوعية الأسرية بعنوان: أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم: إن الجامعة نظمت معسكر التوعية الإسرية والمجتمعية تحت شعار أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، ولمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

الهدف من المعسكر

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون التعليم والطلاب الدكتور شريف العطار: إن الغرض من إقامة المعسكر العمل على توعية شباب الجامعة بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة والحفاظ على تماسك المجتمع المصري، ودعا الشباب لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المعسكر، في ظل حضور علماء مؤثرين من المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

التفاعل مع المبادرات القومية

فيما قال منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة: إن جامعة الفيوم متفاعلة مع كل المبادرات القومية، ومنها المبادرات والبرامج التي أطلقتها الدولة المصرية في إطار اهتمامها بتأسيس الأسرة بشكل سليم مثل برنامج مودة للمقبلين على الزواج، ومبادرة لم الشمل التي أطلقها الأزهر الشريف.

موضوعات محاضرات المعسكر

وتناول الدكتور محمد علي العليمي، عضو المركز العالمي للفتوي الاليكترونية، منهج الإسلام في تخطيط وتكوين الأسرة، وكيفيه اختيار الرجل أو المرأه للزواج على أسس عقلية متزنة وعدم الالتفات للمعايير غير الأساسية والتبين من حسن أخلاقه وأهليته ليكون شريكًا للحياة.

كما تناول الدكتور عبد الرحمن عبد الصادق، عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، المفاهيم المغلوطة وعدم معرفة الزوج والزوجة بطبيعة دور كل منهما داخل الأسرة، ما يسبب العديد من المشكلات التي تصل لحد الطلاق وهدم الأسرة في نهاية المطاف، ودعا سيادته لأعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك ونبذ التعصب ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية التي تهدد استقرار الأسرة.

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