الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدا الجمعة 21- 02- 2025 في محافظة الفيوم

وادي الحيتان، فيتو
وادي الحيتان، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس بارد نهارا، قارص البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة   18 درجة نهارا، 6 درجات ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، الي إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الامراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الاطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم الباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز طامية

حالة الطقس اليوم الخميس، أمطار على هذه المناطق

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  17 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  16 درجة مئوية

شمال الصعيد  19 درجة مئوية

جنوب الصعيد  24 درجة مئوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس الارصاد الجوية المصرية السواحل الشمالية الطقس اليوم الخميس الطقس غدا الجمعة الوجه البحرى حالة الطقس اليوم الخميس درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة غدا درجة الحرارة غدا في القاهرة شمال الصعيد محافظة الفيوم والسواحل الشمالية

مواد متعلقة

سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز طامية

جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية لمربي الماشية بقرية بحر أبو المير

السكرتير العام لمحافظة الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي بمركز طامية

العثور على طفل حديث الولادة بطريق قحافة الزراعي في الفيوم

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

صدام قوي ينتظر الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تخطي الهلال السوداني

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

منوعات

المزيد

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالشجاعة في مواجهة الصعاب

إمام مسجد يثير الجدل، ترك المصلين فجأة بعد السجود والنشطاء يسألون عن صحة الصلاة (فيديو)

حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟، المفتي السابق يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية