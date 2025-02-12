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جامعة الفيوم تكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بجامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن الجامعة نظمت احتفالا لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، من أبناء العاملين بالجامعة،  اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، بالتعاون مع اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة، وحضر الاحتفال  نواب رئيس الجامعة، وهالة السويفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأولياء أمور المكرمين.

تقليد سنوي تحرص عليه جامعة الفيوم

وقال  رئيس جامعة الفيوم: إن تكريم أبناء العاملين من حفظة القرآن الكريم، تقليد تحرص الجامعة على تنظيمه كل عام، ويعد من الفعاليات المهمة التي تشجع الطلاب على تعلم القرآن وحفظه، لأن القرآن الكريم يرتقي بسلوك الأبناء ويحسن أخلاقهم.

 

مستويات المسابقة وطرق التقييم والتكريم

وأوضح عمرو ماضي، أمين عام الجامعة المساعد، رئيس اللجنة الرياضية للعاملين، أنه تم تقسيم المشاركين في المسابقة لعدة مستويات منها، خمسة أجزاء، وعشرة أجزاء، وخمسة عشر جزءًا، وعشرون جزءًا، وثلاثون جزءًا، وتم تكريم الثلاثة الأوائل بكل مستوى، ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، وتم تسليم شهادات التقدير لكل من شارك فى المسابقة.

افتتاح وحدة المرأة الآمنة

وكان رئيس جامعة الفيوم قد افتتح "وحدة المرأة الآمنة بمستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال".

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حضر الافتتاح  الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا شكري عضو لجنتي الصحة والسكان والبحث العلمي والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة سالي ذهني مسؤول فريق تمكين المرأة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

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