تأخروا عن طابور الصباح، وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير مدرسة ومعلميها للتحقيق

أصدر الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قرارا بإحالة مدير ووكيل مدرسة الشيخ حسن الإعدادية بنين، للتحقيق بسبب التأخير عن حضور طابور الصباح وعدم انضباط المدرسة.

كما قرر إحالة عدد من المعلمين للتحقيق بسبب التأخير عن حضور الطابور أيضا، جاء ذلك أثناء متابعة وكيل الوزارة لعدد من مدارس مدينة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء.

طابور الصباح بعكس طبيعة العمل طوال اليوم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الانضباط في طابور الصباح يعكس مستوى الجدية في العمل التعليمي، ويعزز من خلق بيئة تعليمية جيدة تحفز الطلاب على الالتزام والحضور المنتظم، كما أن التزام العاملين في المدارس يضمن سير العملية التعليمية بأعلى مستوى من الكفاءة.

طريقة التظلم من نتيجة الشهادة الاعدادية

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بدأت في تلقي طلبات التظلم علي نتيجة الشهادة الإعدادية، يوم الأحد الماضي، وتستمر لجان قبول طلبات التظلم في عملها علي مدار 15 يوما.

وكان محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، قد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لقبول التظلمات في كل مدرسة إعدادية، ويتم تجميع الطلبات وتسلم للإدارة التعليمية التابعة لها، على أن تتولي الإدارة تحديد موعد التظلم مع الكنترول وإبلاغ ولي الأمر، الذي يقدم مع طلب التظلم صورة من رقم جلوس الطالب وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وإيصال سداد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة يتم التظلم على نتيجتها.

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