انتظام الدراسة في 73 مدرسة بالفيوم

انطلقت اليوم السبت الدراسة في محافظة الفيوم، فى 63 مدرسة تعليم عام (ابتدائي - إعدادي - ثانوي - رسمى لغات)، و10 مدارس للتعليم الفني (3 مدارس تعليم تجاري - 6 مدارس صناعي - مدرسة تعليم زراعي ).

انتظام طلاب الفيوم في اليوم الأول للدراسة

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن اليوم الأول لبداية الفصل الدراسي الثاني شهد حضور غير مسبوق للطلاب، كما بدأت المدارس في توزيع الكتب الدراسية علي الطلاب بدون ربط نبين المصروفات والكتب.

التشديد علي الحضور

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في الأنشطة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني لتحقيق أفضل نتائج تعليمية، كما شدد علي ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية منذ اليوم الأول.

يذكر أن نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية كانت قد اعتمدت يوم الخميس الماضي بنسبة نجاح 80.8%، وتنتظر الإدارات التعليمية تعليمات المديرية لبدء فترة التظلمات علي نتية الشهادة الاعدادية، وتحديد رسوم التظلم وطرق السداد.

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