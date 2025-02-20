سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز طامية

عقد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم، لقاء لخدمة المواطنين، بمجلس مدينة طامية، للاستماع إلى شكواهم، بحضور الدكتورة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمه المواطنين بالديوان العام لمجلس مدينة طامية، والمهندس ناجي ابراهيم نائب رئيس المركز لشئون القري، ومديرى الإدارات الخدمية المختلفة بمركز طامية ورؤساء الوحدات المحلية للقري التابعة للمركز.

نوعيات الشكاوي المقدمة

وتنوعت شكاوي المواطنين التي تم بحثها بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

لقاءات خدمة المواطنين علي رأس الاولويات

ووجه السكرتير العام لمحافظة الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية، لوضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وأنه يجب العمل دائمًا على تلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم في الاطر القانونية المنظمة.

يذكر أن اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية، ويعقد الخميس من كل أسبوع، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.

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