أستاذ علاقات دولية: ترامب لن يجد أطرافًا عربية تقبل بخطة التهجير

أكد الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجي، الاستاذ في العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يجد أطرافًا عربية تقبل حتى جزئيًا بمخطط التهجير الذي يسعى إليه بتواطؤ مع إسرائيل.

وأشار يوسف إلى أن الدول العربية يمكنها استقبال الفلسطينيين المرضى للعلاج أو الطلاب الجامعيين، لكنها ترفض تمامًا أي مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأوضح يوسف أن ترامب لا يفهم طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة حول غزة، والتي وصفها بأنها "مشروع عقاري" يمكن تحويله إلى "ريفيرا"، أثارت حالة من الغضب والرفض في الأوساط العربية، وأكد أن مثل هذه التصريحات تزيد من تأجيج الأجواء في المنطقة.

الموقف المصري ثابت لا حل إلا بحل الدولتين

وأكد الدكتور أحمد يوسف أن الموقف المصري لا يتغير، وأن مصر ترفض أي طرح لا يقبل بحل الدولتين كحل عادل للقضية الفلسطينية، وأشار إلى أن مصر تدعم الحق الفلسطيني وتدافع عنه منذ أيام النقراشي باشا، وأنها لن تتنازل عن مبادئها تحت أي ضغط، وأضاف: "ترامب لا يملك إلا سلاح العقوبات التي يلوح بها دائمًا ضد الدول، لكن هذا لن يؤثر في موقف مصر الذي ظل صلبًا أمام العديد من الأزمات، مثل أزمة كورونا والغزو العراقي للكويت والحرب الروسية الأوكرانية".

مصر لا تخشى العقوبات الأمريكية

وكشف يوسف أن مصر تتحمل خسائر كبيرة بسبب السياسات الأمريكية، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في منطقة البحر الأحمر، ومع ذلك، أكد أن مصر لن تتخلى عن مبادئها، وأن الأفكار التي يطرحها ترامب غير مقبولة على الإطلاق، وأشار إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد سيناريوهات مثل التلويح بالعقوبات أو تخفيض المعونات الأمريكية، لكن ذلك لن يغير من موقف مصر.

وحذر يوسف من أن أي تخفيض في المساعدات الأمريكية قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع من جديد في غزة، خاصة إذا قامت إسرائيل بعمل عدواني ضد القطاع، وأكد أن الغزاويين لن يصمتوا في حال تعرضهم لأي عدوان، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.

دعوة لموقف عربي موحد ضد التهجير

واختتم الدكتور أحمد يوسف حديثه بالتشديد على أهمية القمة العربية التي دعت إليها مصر، مؤكدًا أن الموقف العربي يجب أن يكون موحدًا وواضحًا في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، وأشار إلى أن الرفض العربي للتهجير يجب أن يكون واضحًا وحازمًا.

ولفت يوسف إلى أن الاجتماع القادم سيكون فرصة لتأكيد الرفض العربي لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله في أن تكون القمة العربية على قلب رجل واحد في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

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