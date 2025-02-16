الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

البرومو الرسمي لمسلسل فهد البطل لأحمد العوضي (فيديو)

أبطال فهد البطل،
أبطال فهد البطل، فيتو

طرحت منصة Watch it برومو مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي والمنتظر عرضه ضمن منافسات موسم رمضان المقبل.

وكتب الحساب الرسمي للمنصة على إنستجرام: “بطل أبًا عن جدًّا عن ستًّا.. البرومو الرسمي لمسلسل #فهد_البطل في رمضان ٢٠٢٥ على #WATCHIT”.

قنوات عرض مسلسل فهد البطل 

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل فهد البطل عرضه عبر عدد من القنوات خلال السباق الرمضاني القادم.

وسيتم عرضه على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وهي كل من؛ قناة «cbc» و«dmc» و«ON» و«الحياة»، بالإضافة لعرضه على منصة «Watch it».
 

وتشهد أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، قيام فهد برد حق والده الذي تم قتله خلال الحلقات الأولى من العمل.

وأكد أحد العاملين في المسلسل أن الحلقات النهائية سوف تشهد العديد من المفاجآت ومن أهمها تولي فهد عمودية القرية التي يسكن فيها.

مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراع شديد بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

أبطال مسلسل فهد البطل 

 المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي الفن اخبار الفن مسلسل فهد البطل

مواد متعلقة

في اليوم العالمي للإذاعة، محطات هامة في تاريخ الإذاعة المصرية

سر غضب ميرفت أمين في عزاء شقيق الفنانة شهيرة

فيديو متداول يكشف راتب عمرو أديب: “أنا باخد 2 ونص مليون دولار في السنة”

أسرة الشيخ مصطفي إسماعيل تهدي إذاعة القرآن الكريم ١٨ تلاوة نادرة
ads

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب في محمصة بالإسكندرية (صور)

مستشهدا برد مبارك على نتنياهو.. عصام كامل يكشف مصير المنطقة بعد تهديدات ترامب (فيديو)

مصرع اثنين في حريق تريلا بالطريق الصحراوي (صور)

لحظة اشتعال النيران في تريلا بطريق الإسكندرية الصحراوي (فيديو وصور)

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

زاهي حواس يدافع على تصريحه عن تشجيع حتشبسوت للنادي الأهلي

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تهديد كويكب ضخم للأرض، وسبب الأجسام الغامضة بسماء الشرقية

تعليق ناري من عمرو أديب على تألق مرموش مع مانشستر سيتي

منوعات

المزيد

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

دراسة: النساء أكثر كرمًا من الرجال

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

بالأدلة، أيام يستحب فيها الصيام و6 أخرى يحرم فيها

المزيد
الجريدة الرسمية