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ثقافة وفنون

منهم محمد رفعت والخمسة الكبار، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

التلاوات
التلاوات

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، الموافق 21 شعبان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة. 


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الفرقان  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من قصار السور 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا  وما تيسر من سور المطففين  / الانشقاق/البروج   30 ق

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة البقرة 15 ق

27: 9 (ص)تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة غافر 15 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة النمل 15 ق

17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد نعينع وما تيسر من سورتى الزخرف/ الدخان غافر  15ق

34: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الحشر  29ق

14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر  وما تيسر من سورة الشعراء ( بمناسبة ذكراه)  30ق

24: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورتى الصافات/ص   30ق

14:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة المائدة 15ق

أما الختمة المجودة 
تقدمة التلاوة الشيخ محمود شلتوت 5ق الساعة 15:27
مصحف مجود للشيخ مصطفى إسماعيل من سورة البقرة 28ق

17:52 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسرمن سورة مريم 30ق

19:10 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النور 30ق

20:41 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن    15ق

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الفتح/ الحجرات  30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى فصلت/ العلق 45ق

024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  أحمد محمد عامر  وما تيسر من سورة آل عمران ( بمناسبة ذكراه) 44ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد  ما تيسر من سورتى الطلاق والتحريم    15ق

02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورتى المزمل/ المدثر  15ق

02:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة الأنعام 30ق

03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الرعد  30ق 

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