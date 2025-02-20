بعد واقعة شاب الدقهلية، خبير قانوني يكشف عقوبة المحرض على الانتحار

أثار مقطع فيديو لـ شاب عشريني بالدقهلية أثناء التخلص من حياته في بث مباشر، بعد أن باءت محاولة إنقاذه داخل المستشفى بالفشل، الجدل خلال الساعات الماضية، خاصة بعد ظهور تعليقات على صفحة الشاب بموقع التواصل الاجتماعي تحرض الشاب على التخلص من حياته بـ"حبة الغلال" القاتلة.

انتشرت مؤخرا العديد من حالات الانتحار التي شملت بعض الفئات العمرية المختلفة.

وخلال السطور التالية ترصد فيتو، عقوبة المحرض علي الانتحار

عقوبة الشروع في الانتحار

بداية كشف المحامي أحمد عبد الله الخبير القانوني أن القانون المصري لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه وهو يحتاج لتعديل تشريعي لوضع من يحاول الانتحار تحت الملاحظة والعلاج النفسي ومعاقبة من يرفض العلاج بعقوبات بسيطة لمجرد الردع عن تكرار هذه الظاهرة.

وأوضح أن القانون جرم جريمة التحريض علي الانتحار لأنها تبث روح التشاؤم في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقبا عليه قانونا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبار أو إشاعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

التحريض على الانتحار



وفي نفس السياق أكد المحامي محمد الشديد الخبير القانوني، أن القانون المصري يعاقب جريمة التحريض على الانتحار بموجب نص المادة (45) من قانون العقوبات، سواء وقعت الجريمة فيعاقب المحرض بتهمة القتل العمد، أو لم تقع يعاقب بالسجن مع تخفيف الحكم.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه إذا كان التحريض موجهًا لقاصر أو شخص غير قادر على موازنة الأمور أو اتخاذ قرار مستقل، في هذه الحالة تشدد العقوبة لأن القانون يحمي الفئات الأكثر ضعفًا.



انتحار شاب بحبة غله في بث مباشر بالدقهلية

أقدم شاب في محافظة الدقهلية، بالتخلص من حياته بعد ابتلاعه حبة غلة سامة في بث مباشر على "فيسبوك" قاصدًا إنهاء حياته، وذلك بعد نشره بوست يفيد بمروره بضائقة وحالة نفسية سيئة.

وتفاعل معه المتابعون ومنهم من حرصه على ابتلاع حبة غلة هذا الأمر الذي نفذه المنتحر وابتلعها في بث مباشر.

انتحار موظف دار الأوبرا

وفي واقعة أخرى أقدم موظف بدار الأوبرا المصرية، على إنهاء حياته، بعدما ترك رسالة مثيرة للجدل قبل أن ينهي حياته في أقل من دقائق بإلقاء نفسه في نهر النيل.

انتحار موظف بالتجمع الخامس

انتحر موظف داخل مقر شركته بالتجمع الخامس، بسبب خصم المدير له 4 أيام لدخوله المتكرر الحمام على فترات طويلة مع التوبيخ له أمام زملائه الموظفين، مما أثر على نفسية الموظف وأقدم على الانتحار من داخل مقر الشركة.

وأقدم طالب طب على الانتحار للتخلص من حياته إثر إلقاء نفسه من الطابق الرابع، من أعلى مبنى كلية الطب داخل إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، تلك الجريمة التي وثقها مقطع فيديو مدته 40 ثانية، رصدت الواقعة.

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