الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

ترحيل طالب هارب من حكم بالإعدام إلى سجن أكتوبر

متهم
متهم

قامت قوات من مباحث الجيزة بترحيل طالب هارب من حكم بالاعدام صادر ضده غيابيا من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث إلى قسم إدارة الترحيلات تمهيدا لعرضه على النيابة العامة ثم ترحيله إلى السجن العمومي بالطريق الصحراوي في أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هانى شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر ثالث المقدم محمد داود، يفيد فيه بتمكنه هو والقوة المرافقة له من القبض على طالب يبلغ من العمر  (25 عامًا)، مطلوب فى حكم إعدام غيابى بتهمة القتل العمد، وجاري ترحيله إلى السجن.

 

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مباحث الجيزة حكم الإعدام إدارة الترحيلات بالطريق الصحراوي

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