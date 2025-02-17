انتحار شاب ألقى بنفسه في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتحر شاب غرقا بعد أن ألقى بنفسه في ترعة الإبراهيمية في أحد مراكز محافظة المنيا، في ظروف غامضة.

الأجهزة الأمنية في المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة عن انتحار شاب بالقاء نفسه في ترعة الإبراهيمية في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

شاب ينهي حياته غرقا في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اقدام شاب على إنهاء حياته غرقا في ظروف غامضة.

تم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهري وإيداعه داخل مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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