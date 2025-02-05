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ثقافة وفنون

مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأخيرة، انتحار هنا الزاهد في السجن

مسلسل إقامة جبرية،
مسلسل إقامة جبرية، فيتو

دارت أحداث مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأخيرة حول مواجهة حادة بين دينا وسلمى بعد اكتشاف دينا أن سلمى هي قاتلة شريف الذي كان صديقا مقربا لدينا، وتحاول سلمى تهدئة دينا لكن الأخيرة تنعتها بالمجنونة لتضربها سلمى على رأسها وتسقط دينا مغشية عليها.

وتقيد سلمى صديقتها دينا وهي غارقة في دمائها وتتحدث معها وهي مغشية عليها، وتقرر إغلاق هاتف دينا خاصة بعد اتصال والدتها المستمر بها.

وتشعر والدة دينا بالقلق عليها ويصادف حضور مختار للسؤال عليها فيزداد قلق والدتها عليها وتتواصل مع سلمى فتنفي الأخيرة ذهاب دينا إليها.

وتعود عايدة إلى المنزل وتواجه موسى بالحقائق ولكن موسى لا يتقبل الأمر ويقرر تركها والذهاب لعمله، فتستغيث عايدة بعمه عز الذي يذهب ويتحدث مع موسى ويحذره من سلمى.

 

موسى يواجه سلمى بحقيقتها

ويواصل موسى الاتصال بسلمى حتى قررت هي التواصل معه وبعثت له بموقعها، ويذهب وقبل أن يدخل المنزل يعتذر لوالدته ويخبرها أنه يحبها ويدعوها للثقة به.

ويواجه موسى سلمى بكل الحقائق وبالرغم من اعترافه المتبادل بحبهما لبعضهم البعض يدخل رجال الشرطة ويقبضون عليها وينجح مختار في إنقاذ دينا.

ويتم سجن سلمى في حبس انفرادي وبينما كان يتم الإفراج عن والدتها بعد قضائها المدة المقررة لها يتم الكشف عن أنها لم تقتل زوجها بل أم سلمى هي الفاعلة وقررت والدتها دخول السجن بدلا منها، وبينما تدخل السجانة لسلمى تجدها معلقة في نافذة السجن ولكن بعد انتهاء المشهد يصدر صوت أنفاس وهو ما قد يكون له دلالات عدة منها أن سلمى لم تمت بعد.

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

ومسلسل إقامة جبرية  بطولة  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية 

وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط. 

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