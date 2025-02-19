طرق تقديم بلاغ للنائب العام والحصول على خدمات النيابة العامة ورفع الشكاوى أون لاين

ترصد فيتو لقرائها، الخدمات التي اتاحتها النيابة العامة للمحامين والمواطنين للحصول عليها إلكترونيا، وطرق استخراجها وخطوات تقديم بلاغ للنائب العام وطرق عرض شكوى للنيابة العامة إلكترونيا، في التقرير التالي.

أنواع الخدمات الإلكترونية التي اتاحتها النيابة العامة للمحامين والمواطنين الحصول عليها أون لاين

- تقديم طلبات للحصول على شهادات رسمية

-صور القضايا، والأحكام، ومحاضر الجلسات

-الاستعلام عن القضايا

- تقديم طلبات إشهادات الوفاة والوراثة

-الحصول على شهادات قضايا الأسرة من واقع الجدول، وصور الأحكام، وقرارات الجلسات

- كما توفر النيابة العامة خيارات متعددة لاستلام المستندات، إما عبر البريد المصري إلى مقر العمل أو محل الإقامة، أو من مقار النيابات المختصة والمكاتب الرقمية.

خطوات ومستندات حصول للمحامين على خدمات النيابة العامة



- إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

-تقديم الطلبات الآتية:

-صورة رسمية من الحكم (نفس).

-صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).

-شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).

-صورة من قرار جلسة (مال).

-شهادة من واقع جدول القضايا (مال).



أهم الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من النيابة العامة إلكترونيا



-الاستعلامات عن المخالفات المرورية، -دفع المخالفات المرورية والتظلمات على المخالفات.

-القيد العائلي.

-وثيقة الزواج ووثيقة الطلاق.

-خدمات نيابات الأسرة الخاصة بقضايا الأسرة.

-خدمات وثائق الأحوال الشخصية ومنها شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والرقم القومي.

-وخدمات النيابات الجنائية المتعلقة بالقضايا الجنائية.

- صورة رسمية من الحكم «نفس».

- صورة من ضبط شهادة وفاة ووراثة.

- شهادة من واقع جدول القضايا.

- صورة من قرار جلسة «مال».

- شهادة من واقع جدول القضايا «مال»

-كيفية الحصول على الخدمات بموقع النيابة العامة



- يجب الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هذا الرابط.

- ثم الدخول على الموقع ستظهر لك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة.

- اختر أيقونة الخدمة الموجودة بالموقع الإلكتروني.

- وبعد ذلك ستظهر لك بعض البيانات المطلوب إدخالها منها الاسم والرقم القومي والعنوان الخاص بك.

- بعد استيفاء تلك البيانات الخاصة بك، سوف يتم الحصول على الخدمة.



طريقة تقديم شكوى إلى النيابة العامة إلكترونيا



- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة.

-اختر أيقونة العرائض الإلكترونية الموحدة.

- اضغط على تقديم عريضة إلكترونية.

- الضغط على أيقونة الموافقة على أحكام تقديم الخدمة.

- كتابة البيانات ودفع الرسوم عبر «الفيزا».

- بعد ذلك سوف تتلقى رسالة هاتفية برقم كود يتم استخدامه في متابعة العريضة إلكترونيا.

خطوات تقديم بلاغ إلى النائب العام إلكترونيا



ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

ـ يجب الضغط على أيقونة استمرار امام خدمة تقديم عريضة إلكترونية لتنقله الى صفحة جديدة مكتوب بها الإرشادات وأحكام تقديم الخدمة، وعند الانتهاء من الضغط على ايقونة موافق تقديم الخدمة ستتم إحالته إلى صفحة ملئ البيانات.

ـ كتابة المواطن كافة معلومات الاستمارة الخاصة بتقديم البلاغ وارفاق المستندات الداعمة للبلاغ وذلك من خلال سحبها الكترونيا ثم السداد أون لاين عبر خدمة الدفع الإلكتروني.

ـ وبعد انهاء تقديم العريضة أو البلاغ يمكن متابعة ما حدث فيها في الخطوة الرابعة بالدخول على الموقع مرة أخرى واختيار ايقونة متابعة العرائض الالكترونية أو انتظار رسالة على الهاتف المحمول من النيابة بما توصل إليه الفحص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.