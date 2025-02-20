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فورت نوكس، قصة أكبر خزينة ذهب سرية في العالم

فورت نوكس، فيتو
فورت نوكس، فيتو

يعد " فورت نوكس" واحدًا من أكثر الأماكن سرية في العالم، كما يعتبر رمزًا للأمان المالي الأمريكي، ومع احتياطي ضخم من الذهب أصبح "فورت نوكس" جزءًا أساسيًا من اقتصاد الولايات المتحدة.

تاريخ تأسيس موقع فورت نوكس

ويبقى "فورت نوكس" واحدًا من أكثر المواضيع إثارة للجدل، ولا يزال المستقبل يحمل العديد من الأسئلة حول مصير محتوياته، نظرًا للسرية العالية التى يتمتع بها.

 

فورت نوكس.. مجمع عسكري أمريكي يقع في ولاية كنتاكي، بالقرب من مدينة لويسفيل، تأسس عام 1936 كموقع عسكري ويعتبر واحدًا من أقوى الحصون الأمنية في الولايات المتحدة. يمتد على مساحة حوالي 9.7 كيلومتر مربع، ويمتاز بتصميمه المتين الذي يجعله في منأى عن أي هجمات.

 

على الرغم من أن فورت نوكس بدأ كموقع عسكري، فإن شهرة الموقع ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ احتياطيات الذهب الأمريكية

 

منذ عام 1937، أصبح فورت نوكس هو الموقع الرئيسي لتخزين احتياطيات الذهب الأمريكية.

الخزانة في فورت نوكس تحتوي على كميات ذهب ضخمة

ويعتقد أن الخزانة في فورت نوكس تحتوي على كميات ضخمة من الذهب، وهو ما يساهم في دعم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 

تشير التقارير إلى أن فورت نوكس يخزن نحو 147 مليون أونصة من الذهب، وهو ما يعادل 4,580 طنًا من الذهب. هذا الرقم يجعل من فورت نوكس أحد أكبر خزائن الذهب في العالم. تتفاوت الأرقام حول الكمية الدقيقة للذهب المخزن، حيث لم يتم إظهار أي فحص علني أو تقرير مستقل حول محتويات الخزائن منذ عام 1953، مما أثار الكثير من الجدل حول هذه المخزونات.

فورت نوكس، فيتو
فورت نوكس، فيتو

يرجع السبب في السرية العالية التي تُحيط بجمع "فورت نوكس" إلى طبيعته العسكرية، يُعتقد أن الموقع محمي بشكل صارم من أي هجوم محتمل، حيث يحتوي على أنظمة أمنية متطورة. لا يُسمح لأي شخص بالدخول إلى الخزائن، ولا يمكن للمسؤولين تقديم أي تقرير عام حول كمية الذهب في الخزائن.

 

كما أن فورت نوكس مكانٌ يُحاط بالكثير من التكهنات نظرًا لقلة المعلومات المتوفرة. في الماضي، تم نشر الكثير من التقارير غير المؤكدة حول الذهب في خزائن فورت نوكس، مما جعل البعض يشكك في الكمية الفعلية للذهب المخزن. وُجهت بعض التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الكمية ما تزال موجودة أم أن بعض الاحتياطيات قد تم بيعها أو نقلها إلى أماكن أخرى.

 

وبحسب التقارير فإن فورت نوكس ليس فقط خزينة ذهب، بل هو موقع عسكري محصن بأعلى مستويات الأمان. يتم حمايته بواسطة القوات المسلحة الأمريكية، ويحتوي الموقع على أسوار ضخمة، بوابات فولاذية، أنظمة مراقبة متقدمة، وكاميرات أمنية. يضاف إلى ذلك وجود الحرس العسكري المدربين تدريبًا عاليًا. في حال حدوث أي تهديد، فإن فورت نوكس يمكنه الدفاع عن نفسه ضد أي هجوم محتمل.

 

من أبرز مميزات الأمان هو الخزائن نفسها، التي تم بناؤها باستخدام فولاذ قوي ونظام أمان مخصص. لا يمكن فتح هذه الخزائن إلا باستخدام مفاتيح متعددة، ولا يعرف أحد أكثر من شخصين كيفية فتحها.

 

في السنوات الأخيرة، تعرض فورت نوكس لعدد من النقاشات العامة حول شفافيته وموثوقيته. في عام 2017، أعلن الكونغرس الأمريكي عن مشروع قانون يهدف إلى إجراء تدقيق علني لمحتويات خزائن فورت نوكس، لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.

 

احتياطيات الذهب في فورت نوكس جزءًا من النظام المالي العالمي

 

تُعد احتياطيات الذهب في فورت نوكس جزءًا من النظام المالي الأمريكي والدولي. تاريخيًا، كان الذهب يُستخدم لدعم العملة الأمريكية ومنحها قيمة ثابتة. ورغم أن الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تركت معيار الذهب (gold standard)، فإن الكميات المخزنة في فورت نوكس لا تزال تُعتبر عاملًا مهمًا في ضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي.

 

وفي حالة حدوث أزمات اقتصادية، يمكن أن تكون احتياطيات الذهب في فورت نوكس بمثابة "شبكة أمان" تساعد في تقوية الثقة في الدولار الأمريكي.

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فورت نوكس ولاية كنتاكي احتياطيات الذهب الخزانة في فورت نوكس

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