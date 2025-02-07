أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

أفادت قناة ABC التلفزيونية، أن علماء أستراليين نجحوا في إنماء أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي، ما يقدم فرصا جديدة للحفاظ على الأنواع الجرابية المهددة بالانقراض.

إنماء أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي

ووفقا للقناة التلفزيونية الأسترالية، يعتبر هذا النجاح خطوة كبيرة في مجال العلم، ستساعد على إنقاذ مختلف أنواع الحيوانات الجرابية المهددة بالانقراض.

وتشير القناة، إلى أن علماء من جامعة كوينزلاند استخدموا طريقة حقن الحيوانات المنوية بالبويضة (حقن النطفة داخل الهيولي) (Intracytoplasmic sperm injection)، حيث يتم حقن الحيوانات المنوية في سيتوبلازم البويضة باستخدام مركبات دقيقة خاصة.

حقن الحيوانات المنوية في سيتوبلازم البويضة

ووفقا لكبير الباحثين أندريس جامبيني، اكتشف العلماء أن الجنين يمكن أن يبقى في سبات (أنابيوز-Anabiosis) في بطن الأنثى لعدة أشهر حتى تصبح الظروف البيئية مواتية. يوفر هذا الاكتشاف رؤى مهمة حول الجهاز التناسلي للكنغر.

ويؤكد جامبيني على أن الهدف النهائي هو الحفاظ على الأنواع الجرابية المهددة بالانقراض، مثل الكوالا وشياطين تسمانيا والومبات الشمالية ذات الأنف المشعر وغيرها.

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