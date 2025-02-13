الخميس 13 فبراير 2025
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محافظ الشرقية: إدارة السياحة تنظم معرض لبيع المنتجات اليدوية

معرض لبيع المنتجات
معرض لبيع المنتجات اليدوية

 قامت وحدة أيادى مصر بإدارة السياحة بديوان عام محافظة الشرقية اليوم، بتنظيم معرض "أيادى مصر الشرقية " اليوم ضمن مبادرة أيادى مصر، وذلك بإحدى الحضانات النموذجية بمدينة الزقازيق لتسويق منتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الشرقية، وذلك بمشاركة 20 حرفى من محافظة الشرقية.

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 وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية أكدت أن معرض أيادى مصر الذى نظمته اليوم وحدة أيادى مصر بالديوان العام بإحدى الحضانات النموذجية بمدينة الزقازيق هو  لتسويق منتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الشرقية. 

 

 وأضافت: شارك فى المعرض 20 حرفى لحرف صناعة منتجات البردى والكليم والعرائس الخشبية والإكسسوارات والريزن و ملابس ومنتجات يدوية وخرز وكوريشية ومنتجات جلدية وأبجورات، بالإضافة لتخصيص ركن  للتنشيط والترويج السياحي للمقاصد السياحية  بمحافظة الشرقية لافتة إلى مشاركة الحرفيين بالمعرض مجانًا، كما تم توفير وسائل إنتقال لهم لمكان المعرض بالمجان

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اهتمام المحافظة بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، من خلال تنظيم معارض داخل وخارج المحافظة  لإتاحة الفرص التسويقية لمنتجاتهم اليدوية من خلال مبادرة" أيادى مصر"، وذلك لخلق فرص للشباب الذى يمتلك مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وذلك للعمل على زيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في إقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة.

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