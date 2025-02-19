ترامب: شخص عمره 360 عاما يحصل على الضمان الاجتماعي

زعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عشرات الملايين من الأشخاص المتوفين ممن تزيد أعمارهم على 100 عام يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.

وخلال الأيام الماضية، صرّح ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مؤتمرات صحفية، بأن هناك أشخاصا توفوا من 100 و200 وحتى 300 عام ولا تزال تصرف لهم هذه المساعدات بشكل غير قانوني، واصفا الأمر بـ"المشكلة الضخمة"، في ظل جهود وزارة كفاءة الحكومة لمكافحة الهدر والاحتيال.

ورغم أن بعض المدفوعات غير القانونية سُجلت بالفعل، بما في ذلك لأشخاص متوفين، إلا أن الأرقام التي طرحها ماسك والبيت الأبيض مبالغ فيها ولا تعكس بيانات الضمان الاجتماعي بدقة، كما أفادت الوكالة.

ويوم الثلاثاء، قال ترامب في مؤتمر صحفي بـ ولاية فلوريدا: "لدينا ملايين وملايين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 100 عام يحصلون على إعانات الضمان الاجتماعي".

وأضاف: "من الواضح أن هذا الأمر ينطوي على احتيال أو سوء إدارة".

وتابع قائلا: "إذا أخرجنا كل هؤلاء الملايين من الأشخاص من نظام الضمان الاجتماعي، فسيصبح لدينا فجأة نظام ضمان اجتماعي قوي يخدم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 أو 80 أو 90 عاما، ولكن ليس 200 عام".

كما ذكر أن هناك شخصا مسجلا في النظام على أنه يبلغ من العمر 360 عاما.

وكان ماسك نشر، في أواخر يوم الاثنين، عددا كبيرا من المنشورات على منصة إكس، بما في ذلك: "ربما يكون فيلم ’توايلايت‘ Twilight حقيقيًا.. فناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي"، و"وجود عشرات الملايين من الأشخاص الذين تم وضع علامة ’أحياء‘ عليهم في الضمان الاجتماعي عندما يكونون ميتين بالتأكيد يمثل مشكلة ضخمة. من الواضح أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا على قيد الحياة قبل وجود أميركا كدولة. فكر في ذلك لمدة ثانية".

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