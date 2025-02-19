محمد صلاح على موعد مع رقمين قياسيين جديدين في قمة ليفربول ضد أستون فيلا

ليفربول ضد أستون فيلا، يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ومنافسه أستون فيلا، اليوم الأربعاء الموافق 19/ 2/ 2025، وذلك على ستاد “فيلا بارك”، في إطار مواجهات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2024- 2025.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

صلاح يقترب من رقم قياسي تاريخي

وينتظر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول رقمًا تاريخيًا جديدًا مع الريدز حال تسجيل هدف في مباراة ناديه اليوم أمام أستون فيلا.

ووفقًا لما ذكره موقع ليفربول الرسمي، فإنه في حال سجل محمد صلاح هدفًا في مباراة اليوم، سيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي بتسجيله 15 هدفًا خارج أرضه في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الرقم سيجعله يتفوق على الرقم القياسي الذي حققه لويس سواريز في موسم 2013-2014، حيث كان لديه 14 هدفًا خارج الأرض في ذلك الموسم.

خطوة واحدة تفصل صلاح عن رقم مزدوج

بالإضافة إلى ذلك، يبتعد صلاح بهدف واحد عن أن يصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل رقمًا مزدوجًا في الأهداف والتمريرات الحاسمة في المباريات التي تُلعب خارج أرضه.

وسبق وأن حقق هذا الإنجاز كل من موزي إيزيت في موسم 2003-2004 (10 أهداف و10 تمريرات حاسمة) وسيسك فابريجاس في موسم 2014-2015 (11 هدفًا و11 تمريرة حاسمة).

أرقام صلاح مع ليفربول هذا الموسم

شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 37 هدفًا في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 14 هدفًا آخر.

وشهد الموسم السابق تسجيل صلاح أهدافًا أكثر في الدوري الإنجليزي كان موسم 2017-2018، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 10 أهداف في أول موسم له مع ليفربول.

أستون فيلا ضد ليفربول

وقال نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي: "إذا سجل محمد صلاح، فسوف يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي بتسجيله 15 هدفًا خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز. وهو حاليًا في رصيده 14 هدفًا، إلى جانب لويس سواريز في موسم 2013-14".

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل فريق ليفربول الأول لكرة القدم المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2024- 2025، برصيد 60 نقطة.

وخاض فريق ليفربول، في الدوري الإنجليزي، حتى هذه اللحظة، 25 مباراة؛ حقق خلالها 18 انتصارًا، وتعادل في 6 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

أما فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، فهو في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة.

وشارك فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، في 25 مباراة؛ فاز في 10 لقاءات، وتعرض لـ7 هزائم، وتعادل في 8 مواجهات.

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