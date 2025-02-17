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رياضة

محمد صلاح يتصدر سباق جائزة الحذاء الذهبي ومرموش بالقائمة

محمد صلاح
محمد صلاح

يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول قائمة الـ"توب 10" في سباق جائزة الحذاء الذهبي برصيد 23 هدفا في "البريميرليج".

كما يأتي عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، الذي حقق مفاجأة كبرى بتسجيل ثلاثية "هاتريك" أمام نيوكاسل يونايتد في أقل من 15 دقيقة في قائمة الـ"توب 10" في سباق جائزة الحذاء الذهبي.

وعلى صعيد متصل يحظى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بفرصة جيدة اليوم الإثنين، خلال مواجهة رايو فاليكانو للدخول بشكل تام في معركة الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي".

ويمتلك البولندي في رصيده 19 هدفا في بطولة الليجا، كما أن أغلب منافسيه لم يتمكنوا من تسجيل أهداف هذه الجولة، ومع ذلك فإن الفارق مع متصدر السباق، النجم المصري محمد صلاح، لا يزال بعيدا.

 


قائمة الـ"توب 10" في سباق جائزة الحذاء الذهبي

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 23 هدفا (46 نقطة).

2- هاري كين (بايرن ميونخ) برصيد 21 هدفا (42 نقطة).

3- ماتيو ريتيجي (أتالانتا) برصيد 20 هدفا (40 نقطة).

4- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) برصيد 19 هدفا (38 نقطة).

5- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) برصيد 19 هدفا (38 نقطة).

6- كريس وود (نوتنجهام فورست) برصيد 18 هدفا (36 نقطة).

7- عمر مرموش (مانشستر سيتي) برصيد 18 هدفا سجلها مع آينتراخت والسيتي (36 نقطة).

8- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) برصيد 17 هدفا (34 نقطة).

9- كيليان مبابي (ريال مدريد) برصيد 17 هدفا (34 نقطة).

10- فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) برصيد 22 هدفا (33 نقطة).
 

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