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رياضة

محمد صلاح يغرد منفردا، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 25

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ابتعد محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الـ 25 من البريميرليج.

 

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول أمام وولفرهامبتون 2-1 ليبتعد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بفارق 4 أهداف عن هالاند أفرب ملاحقيه.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الـ 25

محمد صلاح ليفربول 23 هدفا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا 
كريس وود نوتينجهام فورست 18 هدفا 
أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا 
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا 
بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفا 
ماثيوس كونيا وولفرهامبتون 12 هدفا 
أولي واتكينز أستون فيلا 11 هدفا 
جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا 
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 11 هدفا
يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف
ليام ديلاب إبسويتش تاون 10 أهداف

 

وعزز ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الجولة الـ 25.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 25 

1- ليفربول 60 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 47 نقطة 
4- مانشستر سيتي 44 نقطة 
5- بورنموث 43 نقطة 
6- تشيلسي 43 نقطة 
7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة 
8- فولهام 39 نقطة  
9- أستون فيلا 38 نقطة 
10- برايتون 37 نقطة 
11- برينتفورد 34 نقطة 
12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة 
13- كريستال بالاس 30 نقطة 
14- إيفرتون 30 نقطة 
15- مانشستر يونايتد 29 نقطة 
16- وست هام يونايتد 27 نقطة 
17- وولفرهامبتون 19 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامبتون 9 نقاط
 

 

نتائج مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإنجليزي 

برايتون 3-0 تشيلسي 

ليستر سيتي 0-2 أرسنال 

وست هام 0-1 برينتفورد

ساوثهامبتون 1-3 بورنموث 

أستون فيلا 1-1 إيبسويتش تاون 

مانشستر سيتي 4-0 نيوكاسل يونايتد 

فولهام 2-1 نوتينجهام فورست 

كريستال بالاس 1-2 إيفرتون 

ليفربول 2-1 وولفرهامبتون 

توتنهام 1-0 مانشستر يونايتد 

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