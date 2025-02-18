أرقام محمد صلاح مع ليفربول ضد أستون فيلا قبل مواجهة الغد

يستعد فريق ليفربول لمواجهة مضيفه أستون فيلا، غذا الأربعاء، على ملعب فيلا بارك، في الجولة 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أرقام محمد صلاح ضد أستون فيلا

خاض محمد صلاح في مسيرته مع ليفربول ضد أستون فيلا 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن النجم الدولي المصري من تسجيل 7 أهداف وتمرير 4 تمريرات حاسمة، بإجمالي مساهمات تهديفية 11 هدفا.

تصريحات أرني سلوت عن مباراة أستون فيلا

أشاد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بفريق أستون فيلا ويعتبرهم فريقًا قويًا، موضحًا أن كل مباراة في هذه الفترة من الموسم ستكون صعبة.

كما أكد سلوت على غياب كودي جاكبو عن مواجهة أستون فيلا، لكنه أشار إلى أن عودته قريبة.

كما أعلن عن إصابة جو جوميز، التي ستجبره على الغياب لعدة أسابيع، وربما يحتاج إلى عملية جراحية.

وتابع عن أستون فيلا: إنهم يمتلكون لاعبين سريعين للغاية، وهو ما يجعلهم قادرين على التسجيل من هجمات مرتدة.

واختتم: الفريق يتنافس على كل شيء، بما في ذلك الدوري والكؤوس، ويجب أن يبقى في قمة أدائه دائمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.