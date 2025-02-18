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رياضة

أرقام محمد صلاح مع ليفربول ضد أستون فيلا قبل مواجهة الغد

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يستعد فريق ليفربول لمواجهة مضيفه أستون فيلا، غذا الأربعاء، على ملعب فيلا بارك، في الجولة 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أرقام محمد صلاح ضد أستون فيلا 

خاض محمد صلاح في مسيرته مع ليفربول ضد أستون فيلا 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن النجم الدولي المصري من تسجيل 7 أهداف وتمرير 4 تمريرات حاسمة، بإجمالي مساهمات تهديفية 11 هدفا.

تصريحات أرني سلوت عن مباراة أستون فيلا

أشاد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بفريق أستون فيلا ويعتبرهم فريقًا قويًا، موضحًا أن كل مباراة في هذه الفترة من الموسم ستكون صعبة.

كما أكد سلوت على غياب كودي جاكبو عن مواجهة أستون فيلا، لكنه أشار إلى أن عودته قريبة.

كما أعلن عن إصابة جو جوميز، التي ستجبره على الغياب لعدة أسابيع، وربما يحتاج إلى عملية جراحية.

وتابع عن أستون فيلا: إنهم يمتلكون لاعبين سريعين للغاية، وهو ما يجعلهم قادرين على التسجيل من هجمات مرتدة.

واختتم: الفريق يتنافس على كل شيء، بما في ذلك الدوري والكؤوس، ويجب أن يبقى في قمة أدائه دائمًا.

 

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