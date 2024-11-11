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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات آل شنب في دور العرض أمس

فيلم آل شنب
فيلم آل شنب

 حقق فيلم “آل شنب” إيرادات أمس الأحد بشباك التذاكر وصلت لـ"97365" جنيها، محتلا المركز الثاني بين الأفلام المعروضة معه.

فيلم آل شنب

 فيلم "آل شنب" بطولة: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل فيلم آل شنب مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف، شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

 

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