هيدى كرم: لست مستعدة للبطولة المطلقة ولا أسعي إليها.. وأحب حياتى الشخصية.. وردود الأفعال على "جوازة توكسيك" فاقت توقعاتنا ( حوار )

>> بدأت بالتيك توك ثم أدركت أنه لا يشبهني وأفضل الشغل على انستجرام

>> فكرة تخصيص موسم درامى بعيدًا عن السباق الرمضاني ستفتح آفاقًا جديدة لكثير من الفنانين

>> ليس لدى تعليق على عمل النجوم على التيك توك ولا أصدر أحكامًا على زملائى

>> وجدت نفسى فى شخصية رغدة بـ "وتر حساس".. وسعيدة بتجربتى مع المخرج وائل فرج

أعربت الفنانة هيدى كرم عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها حول فيلمها الأخير “جوازة توكسيك”، مؤكدة أنها بذلت جهدًا كبيرًا؛ كى يخرج دورها بالشكل المطلوب، ولم تتوقع أن يكون للعمل صدى كبير وتحصل على إشادات من الجمهور، وكذلك على دورها فى مسلسل “وتر حساس” الذى يعرض حاليًا.

وأكدت “هيدي” خلال حوارها مع فيتو أنها لا تسعى لتقديم البطولة المطلقة، كاشفة عن الأسباب وراء ذلك، وتطورات علاقتها بصبا مبارك بعد مشاركتها بطولة مسلسل “وتر حساس”.. وإلى نص الحوار:

*بداية.. ماذا عن دورك فى مسلسل “وتر حساس” الذى يُعرض حاليًا؟



أقدم شخصية رغدة، وهى صديقة من ثلاث صديقات هن: “إنجى وصبا وأنا”، وتربطهن صداقة قديمة، ولكن هناك بعض الأحداث التى يتعرضن لها وتنقلب حياتهن رأسًا على عقب خلال أحداث العمل.

مع ابنها

*ما عامل الجذب لك خلال أحداث العمل؟



منذ قراءة السيناريو وجدت نفسى فى شخصية رغدة، ووجدتها مختلفة عن الشخصيات التى قدمتها من قبل، كما أننى سعيدة بتجربتى مع المخرج وائل فرج.

*ماذا عن ردود الأفعال على الحلقات الأولى من العمل؟



المسلسل أحدث صدى كبيرًا منذ عرض الحلقة الأولى منه، ولم يتوقع أحد أن يحقق هذا النجاح، ولكننا كنا مؤمنين بأن القصة التى يتناولها العمل ستكون مختلفة ومميزة عن غيرها من الأعمال، وهذا أكثر ما جذبنى شخصيًا للعمل.

*ماذا عن ردود الأفعال حول فيلم “جوازة توكسيك”؟



ردود الأفعال حول “جوازة توكسيك” فاقت توقعاتنا، فلم يتوقع أحد أن ينال العمل إعجاب الجمهور بهذا الشكل، ربما لأننا أخرجنا طاقتنا الفنية فيه صدقنا الجمهور واقتنع بالفكرة والموضوع.

*هل ترين أن البطولة المطلقة تأخرت بالنسبة لهيدى كرم؟



البطولة المطلقة لم أسعَ لها نهائيًا، فأنا أحب عملى جيدًا، ولكن على الصعيد الآخر أحب حياتى الشخصية وأحب أن أكون اجتماعية، والبطولة المطلقة تحتاج وقتًا كبيرًا وتفرغًا أكبر، وأنا لست مستعدة لها حاليًا.

*كيف ترين فكرة تخصيص موسم درامى بعيدًا عن السباق الرمضاني؟



سعيدة للغاية بتنفيذ هذه الفكرة، والاهتمام بها على مدار السنوات الماضية، وأحب أن يكون الاهتمام بها فى السنوات المقبلة، لأن هذا الموسم فتح آفاقًا جديدة للفنانين، خاصة الذين لا يحظون بالعمل فى الماراثون الرمضاني.

*ما رأيك فى اتجاه عدد من النجوم للعمل لحساب التيك توك؟



لا أحب العمل على التيك توك؛ لأنه ليس شبهي، وفى نفس الوقت، ليس لدى أى تعليق على عمل النجوم على التيك توك، وأنا لا أصدر أحكامًا على زملائى أبدًا، لو ما عنديش كلمة حلوة خلاص، أنا بدأت بالتيك توك منذ فترة، ثم سرعان ما أدركت أنه لا يشبهني، وفضلت الشغل على انستجرام.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا