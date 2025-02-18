تجنبا للطلاق بين ترامب وإيلون ماسك، وثيقة تحدد صلاحيات الملياردير الشهير فى الإدارة الأمريكية

كشفت وثيقة قضائية قدمها البيت الأبيض، أن المليارديرالأمريكى إيلون ماسك، ليس موظفًا رسميًا في "إدارة الكفاءة الحكومية" ولا يتمتع بأي سلطة رسمية تمنحه سلطة اتخاذ قرارات حكومية، رغم اعتباره رئيسًا لهذه الهيئة بحكم الأمر الواقع.

وثيقة تحدد صلاحيات إيلون ماسك فى إدارة ترامب

وأوضحت الوثيقة، التي قدمها جوشوا فيشر، مدير "مكتب الإدارة"، أن ماسك يعمل في البيت الأبيض بصفته "موظفًا حكوميًا خاصًا غير دائم" ويشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس، لكنه لا يملك صلاحيات تنفيذية، بل يقتصر دوره على تقديم المشورة للرئيس الأمريكى والإبلاغ بمراسيمه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في نوفمبر الماضي أن، إيلون ماسك" سيقود إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وهي هيئة استحدثتها إدارته بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتقليص عدد الوظائف الحكومية.

وجاءت الوثيقة في إطار قضية رفعتها 14 ولاية أمريكية ضد ماسك، بينها نيو مكسيكو، وسط شكوك حول دوره في إدارة البيت الأبيض.

ترامب يدافع عن إيلون ماسك ويسخر من الإعلام

ودافع ترامب عن علاقته مع إيلون ماسك في مقتطف من مقابلة السبت، ساخرا من وسائل الإعلام التي ذكرت أن أغنى أغنياء العالم يتمتع بنفوذ متزايد داخل الإدارة، وذهبت إلى حد تسميته "الرئيس ماسك".

وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز، فى مقابلة من المقرر أن تبثّ الثلاثاء وهى مقابلة مشتركة مع الملياردير الأمريكى: "اتصل بي إيلون وقال لي: كما تعلم، إنهم يحاولون تفريقنا. فقلت له: بالتأكيد".

وأضاف ساخرا "يقولون: خبر عاجل، دونالد ترامب سلم السيطرة على الرئاسة لإيلون ماسك، سيحضر الرئيس ماسك اجتماعا لمجلس الوزراء الليلة في الساعة الثامنة مساء".

وقال ترامب، خلال مقابلته مع محطة فوكس نيوز، إنه "من الواضح جدا" أن وسائل الإعلام تحاول التفريق بينهما، فيما تحدث محاورهما عن منظومة إعلامية تسعى إلى "الطلاق" بينهما.

وتابع ترامب "إنهم سيئون للغاية في هذا الأمر. كنت أعتقد أنهم جيدون في هذا الأمر. إنهم سيئون، لأنهم لو كانوا جيدين لما صرت رئيسا أبدا".

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