الثلاثاء 18 فبراير 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض عن محادثات السعودية بشأن الأزمة الأوكرانية: خطوة ضخمة نحو السلام

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض، كانت الخطوة الأولى لكنها "خطوة ضخمة" نحو السلام في أوكرانيا.

 

ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الروسي

في سياق متصل، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الرياض.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء أمس الإثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، تزامنا مع تواجد نظيره الأمريكي، وسط توقعات بمباحثات بين الجانبين حول القمة المرتقبة بين بوتين وترامب.

 

ولى العهد السعودي يستقبل وزير خارجية أمريكا

وأمس، استقبل ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكى، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

 

وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن ماركو روبيو، رافقه كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وكان روبيو قد وصل صباح أمس الإثنين إلى السعودية في ثاني محطات جولته الأولى في الشرق الأوسط آتيا من إسرائيل، حيث أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يمنحه تفويضا مطلقا في قطاع غزة.

 

محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا فى السعودية 

وتستضيف الرياض محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس، تهدف إلى التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا. تأتي هذه المحادثات بعد اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث وجّه ترامب ببدء مفاوضات لإنهاء الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول المباحثات بين الجانبين الأمريكي والسعودي الوضع في قطاع غزة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. يُذكر أن السعودية لعبت دورًا محوريًا في الوساطة بين واشنطن وموسكو، وساهمت في تسهيل تبادل أسرى بين الجانبين الأسبوع الماضي.

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