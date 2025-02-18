7 خطوات بسيطة لتحضير قهوة صحية ولذيذة

تتمتع القهوة بفوائد صحية عديدة، ولكن الاستفادة القصوى من القهوة تتوقف على اختيار ما يتم وضعه فيها بعناية.

القهوة هي واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، ويعتقد العديد من المتخصصين في مجال الصحة أنها أيضًا واحدة من أكثر المشروبات الصحية.

بالنسبة لبعض الناس، فهي المصدر الأكبر لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي، متفوقة على الفواكه والخضروات مجتمعة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وفيما يلي 7 طرق بسيطة تؤدي للاستفادة القصوي للجسم من القهوة بدون آثار جانبية:

1. لا كافيين بعد الساعة 2 ظهرًا.

القهوة هي واحدة من أغنى المصادر الطبيعية للكافيين في النظام الغذائي.

الكافيين منبه، وهو أحد الأسباب الرئيسية لشعبية القهوة، ويمنح دفعة من الطاقة ويساعد على البقاء مستيقظًا عندما تشعر بالتعب.

ولكن إذا شرب الشخص القهوة في وقت متأخر من اليوم، فقد تتداخل مع النوم، ويرتبط قلة النوم بجميع أنواع المشاكل الصحية.

لهذا السبب، من المهم عدم شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم، وإذا كان لا بد من ذلك، يمكن اختيار القهوة منزوعة الكافيين أو استبدالها بكوب من الشاي بدلًا من ذلك، والذي يحتوي على كمية أقل بكثير من الكافيين من القهوة.

2. عدم ملأ القهوة بالسكر

على الرغم من أن القهوة صحية في حد ذاتها، إلا أنه يمكن بسهولة تحويلها إلى شيء ضار.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي إضافة كمية كبيرة من السكر إليها، ويمكن القول إن السكر المضاف هو أحد أسوأ المكونات في النظام الغذائي الحديث.

يرتبط السكر، وخاصة بسبب كمية الفركتوز العالية فيه، بجميع أنواع الأمراض الخطيرة مثل السمنة والسكري.

إذا كنت لا يستطيع الشخص شرب القهوة بدون مُحلي، فسمكن استخدام مُحليًا طبيعيًا.

3. تجنب الإفراط في شرب القهوة

في حين أن تناول القهوة باعتدال صحي، فإن الإفراط في شربها قد يقلل من فوائدها الإجمالية.

قد يكون للإفراط في تناول الكافيين آثار جانبية ضارة مختلفة، على الرغم من أن حساسية الناس تختلف.

يوصي بعدم تجاوز 2.5 ملجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.

نظرًا لأن كوب القهوة المتوسط ​​قد يحتوي على حوالي 95 ملجرام من الكافيين، فإن هذا يتوافق مع حوالي كوبين من القهوة يوميًا لشخص يزن 180 كجم.

إن شرب القهوة يتعلق بموازنة مخاطرها وفوائدها، لذلك لا يجب استهلاك أكثر مما يمكن تحمله بشكل مريح.

4. اضافة بعض القرفة إلى القهوة

القرفة من التوابل اللذيذة التي تمتزج بشكل جيد مع نكهة القهوة.

تظهر الدراسات أن القرفة يمكن أن تخفض نسبة الجلوكوز في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية لدى مرضى السكري.

5. تجنب الكريمة قليلة الدسم والصناعية

تميل الكريمة قليلة الدسم والصناعية التجارية إلى أن تكون معالجة وقد تحتوي على مكونات مشكوك فيها.

والأطعمة الكاملة الطبيعية هي الخيار الأفضل بشكل عام.

بدلًا من الكريمة غير الألبانية، فكر في إضافة بعض الكريمة كاملة الدسم إلى القهوة.

تظهر الدراسات أن منتجات الألبان تحتوي على بعض العناصر الغذائية المهمة، على سبيل المثال، تعد منتجات الألبان مصدرًا ممتازًا للكالسيوم وقد تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي حليب الأبقار التي تتغذى على العشب على بعض فيتامين ك، والذي يرتبط أيضًا بتحسين صحة العظام

6. اضافة بعض الكاكاو إلى القهوة

الكاكاو مليء بمضادات الأكسدة ويرتبط بجميع أنواع الفوائد الصحية، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

يتم تقديم قهوة موكا، وهي نسخة بنكهة الشوكولاتة من قهوة لاتيه، في العديد من المقاهي، ومع ذلك، عادة ما تكون قهوة موكا محلاة بالسكر.

يمكنك بسهولة صنعها في المنزل وتخطي السكر المضاف.

7. صب القهوة باستخدام مرشح ورقي

تحتوي القهوة المخمرة على كافستول، وهو ديتيربين يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.

إن تحضير القهوة باستخدام مرشح ورقي يقلل بشكل فعال من كميات الكافستول ولكنه يسمح بمرور الكافيين ومضادات الأكسدة المفيدة.

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